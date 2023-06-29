Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığından İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı
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Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı tarafından hayırseverlerin bağışlarıyla alınan 400 kurbanlık, ihtiyaç sahipleri yararına kesildi. Kurban eti, parçalanarak şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığınca hayırseverlerin bağışlarıyla alınan 400 kurbanlık, ihtiyaç sahipleri yararına kesildi.
Kurbanlıklar, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel nezaretinde Gölbaşı Modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde tekbirler getirilerek kesildi.
Parçalanarak pay edilen kurban eti, şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel