Ülke Genelinde Karayolu Çalışmaları ve Trafik Güncellemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun Edirne Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Edirne gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 güzergahından alternatif yollara yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 13-21. kilometrelerinde üstyapı çalışması sebebiyle 10 Eylül'e kadar Denizli istikameti ve Sarayköy çıkış kolu araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Aydın istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu kesimi 15-22. kilometrelerinde (İstanbul istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar nedeniyle sol şerit kapatıldı, trafik akışı diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 3 gün boyunca 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü yapılıyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu, 29-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 69-89. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.