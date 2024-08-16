Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlerin yetiştirilmesinin önemini vurguladı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün yaptığımız yatırım ve hizmet bir gencin yetiştirilmesi ile kıyaslandığında, muhtemelen bir gencin yetiştirilmesi bunların hepsinden daha kıymetli ve ağır. Bu alanda yapılan her çalışmayı anlamlı ve kıymetli buluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenecek 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı öncesinde düzenlenen basın toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu, toplantıdaki konuşmasına bu anlamlı etkinlik için Okçular Vakfı yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Uraloğlu, 1071 Malazgirt Zaferi'nin, Sultan Alparslan liderliğindeki şanlı Türk ordusunun kendisinden dört kat daha kalabalık olan Bizans ordusunu yendiği, Anadolu'nun kapısını Türklere açan önemli bir zafer olduğunu söyledi.

Osmanlı ve Selçuklu'nun vakıfların en yüksek seviyeye çıktığı devletler olduğunu anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"'Bir yerde bir canlı varsa, onun bir ihtiyacı vardır' anlayışıyla vakıflar kurulmuş, başta insan olmak üzere her türlü canlıya dokunulmuş ve onların ihtiyaçları karşılanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı da okçuluk başta olmak üzere tüm sporlarda, kuruluşundan bugüne kadar ama özellikle son zamanlarda çok büyük gayretler gösterdi. Birçok olimpiyat sporcusunu yetiştirdi, yetiştiriyor. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım, eğer biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkıyor, farklı yönlendiriliyorlar. Milli ve manevi değerlere sahip çıkacak, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirebilmek için bu tür vakıflar, spor etkinlikleri hepimiz için çok kıymetli. Bu noktada milli değerlerimizin taşıyıcısı olan ata sporlarımızı yaşatarak geçmişten geleceğe uzanan bir köprü misali bağ kuran Okçular Vakfına ve 'Ya Hakk' diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan tüm okçularımıza teşekkür ediyorum."

"Ülkemizin batısında ne varsa, doğusuna da onu getirdik"

Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Anma Programı'nı bu yıl da heyecanla beklediklerini ve etkinliklere katılacaklarını dile getirdi.

"Gidemediğin yer senin değildir" şiarıyla başlayıp "Yol medeniyettir" şiarıyla devam eden çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Uraloğlu, bu çerçevede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, "Ülkemizin her tarafına, yol, havalimanı, demir yolu yaptık, oralara iletişim ağları kurduk. Ülkemizin batısında ne varsa, doğusuna da onu getirdik. Elbette bunları yapacağız, ulaşıma, altyapıya yatırım yapacağız ve bunlar elbette kıymetli ama bütün yaptığımız yatırım ve hizmet bir gencin yetiştirilmesi ile kıyaslandığında, muhtemelen bir gencin yetiştirilmesi bunların hepsinden daha kıymetli ve ağır. Bu alanda yapılan her çalışmayı anlamlı ve kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.