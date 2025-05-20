Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İpek Yolu Fuarı'nda Türkiye'nin Rolünü Anlatacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İpek Yolu Fuarı'nda Türkiye'nin Rolünü Anlatacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21-25 Mayıs tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'nda Türkiye'nin küresel lojistik ve ticaret alanındaki stratejik rolünü vurgulayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'de yarın başlayıp 25 Mayıs'a kadar devam edecek 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'nda Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü anlatacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Çin'de "İpek Yolu Entegrasyonu-Açık İşbirliği" temasıyla 21-25 Mayıs'ta düzenlenecek fuarda yer alacak.

Yüksek kaliteli kalkınma ve Çin-Orta Asya Zirvesi sonuçlarının uygulanmasına odaklanılacak fuarda, Çin ile Orta Asya arasındaki elektronik ticaret (e-ticaret) işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bakan Uraloğlu da 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı kapsamında yapılacak Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı'nda konuşma yapacak.

Toplantıda, Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü aktarması beklenen Uraloğlu'nun, üst düzey temaslarda bulunması da planlanıyor.

Uraloğlu'nun fuara katılımının, Türkiye'nin Çin ve Orta Asya ile olan ekonomik ve lojistik işbirliğini güçlendirilmesine katkı sağlaması ve Orta Koridor'un önemini bir kez daha ön plana çıkarması öngörülüyor.

Öte yandan, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili görüşme yapması planlanan Uraloğlu'nun, Shaanxi Eyaleti Valisi Zhao Gang ve Xian Belediye Komitesi Sekreteri Fang Hongwei ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
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