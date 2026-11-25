Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin demir yolu ağı son 25 yılda yüzde 30 büyüdü

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"2002'de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 2026'da yüzde 30 artırarak 14 bin 272 kilometreye çıkardık"

"Projeler hayata geçirildiğinde ülkemizin demir yolu hat uzunluğu 31 bin 439 kilometreye ulaşacak"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türkiye'nin bilim ve teknoloji eğitim modeli, Bilim Türkiye Projesi ile sınırları aştı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen Bilim Türkiye Projesi, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kıbrıs'tan Afrika'ya uzanan bir eğitim ağına dönüştü

Türkiye dahil 7 ülkede 33 merkezle faaliyet gösteren projenin yurt dışındaki merkezlerinde bugüne kadar 235 bini aşkın öğrenci eğitim aldı

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

3- Tarımda yeni sezon yağış bereketiyle başladı, yaygın kuraklık etkisi görülmedi

Ekim ayı yağışlarında normaline göre yüzde 95, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 80 artış olurken Türkiye genelinde son 16 yılın en yüksek ekim yağışı kaydedildi

Ülke genelinde yaygın bir tarımsal kuraklık etkisi görülmezken bölgesel risklerin erken belirlenmesi ve tedbirlerin zamanında alınması amacıyla havza, il ve ilçe bazında izleme ve risk değerlendirme çalışmalarına odaklanıldı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- AB liderleri yeni bütçe için Brüksel'de bir araya gelecek

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 2028-2034 bütçesinin komisyonun ilk teklifine göre 204 milyar avro küçültülmesini önerdi

Zirvede bütçenin büyüklüğü, tarım ve uyum fonları, Avrupa Rekabetçilik Fonu'ndaki kesintiler ve Ukrayna'nın gelecek yılki finansmanı ele alınacak

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

5- ŞÖNİM'lerden şiddet mağduru kadınlara yaşam boyu destek

Konukevlerinden gerekli desteği alarak ayrılan şiddet mağduru kadınlar, yeni hayatlarını kurarken ŞÖNİM meslek elemanlarından ihtiyaç duydukları her an danışmanlık hizmeti almaya devam ediyor

Ankara ŞÖNİM Müdürü Nezaket Çiçek:

"Kadınların konukevinden ayrılmasının ardından ŞÖNİM tarafından izleme ve takip çalışmaları yürütülüyor"

"Kadınlar, ihtiyaç duyduklarında ŞÖNİM'deki meslek elemanlarından danışmanlık almaya devam edebiliyor"

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Terminalden uçağa bir valizin havalimanındaki yolculuğu

TGS Bagaj Hizmetleri Koordinasyon Şefi Enes Gazi Kılıç:

"Kimi insanlar için bir valiz, içerisine birkaç parça eşya koyduğu fermuarlı bir çantadan ibaret ama bizim için öyle değil. Yolcularımız valizlerini teslim edip o siyah bandın ardına gönderdiğinde o valizini bize emanet ediyor ve bizim hikayemiz de burada başlıyor.

İGA İstanbul Havalimanı Bagaj Taşıma Sistemleri Müdür Yardımcısı Mustafa Gençkurt:

"Trafikte navigasyon sistemiyle arabanın takip edildiği gibi, her bagajı hangi destinasyona gidecek, anbean takip edebiliyoruz. Burada fiziksel olarak bir bagaja müdahalemiz olmuyor"

(Kenan Irtak-Ferhat Yasak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Silindir bıçak makinesine sıkışan eli 9,5 saatlik ameliyatla kurtarıldı

İstanbul'da iş yerinde sağ elini silindir bıçak makinesine kaptıran Erhan Bağırtlak, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde elinde çoklu damar, sinir ve tendon onarımlarının yapıldığı 9,5 saat süren bir ameliyat geçirdi

Hastanenin El Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Uzman Dr. Muhammet Okkan:

"Hızlıca kemik tespitlerini yaptık, dolaşımını sağladık. Çok segmentli, çok fazla yerden kesik olan sinirlerini ve damarlarını onardık. Ameliyat yaklaşık 9,5 saat sürdü. Gerekli yerlerde bacaktan ve koldan alınan sinir ve damar greftlerini kullandık"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Beşiktaş, İsrail takımlarıyla 8. kez karşılaşacak

Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak

Türk takımları, İsrail ekipleriyle 24 kez karşı karşıya geldi

(Metin Arslancan/İstanbul)

9- A Milli Basketbol Takımı, İtalya karşısında resmi maçlardaki 3. galibiyetin peşinde

Milliler, İtalya ile 3,3 resmi karşılaşmanın 2'sini kazanırken 31'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı

Ay-yıldızlı ekip "Maviler" önündeki 2 resmi galibiyetini de 58 yıl arayla Avrupa şampiyonalarında elde etti

(Emre Doğan/Roma)

10- Türk atlı okçuluğu gösterisi Suudi Arabistan'da nefesleri kesti

Atlı okçuluk takımının Ekip lideri Yavuz Ay:

" Suudi izleyicilerin ilgisinden gerçekten çok memnunuz. Gösterilerimiz başlamadan önce tribünlerde boşluklar oluyor, ancak anons yapıldıktan sonra alanın bu kadar kalabalıklaşacağını, tribünlerin tamamen dolacağını biz de beklemiyorduk"

Atlı Okçu Eda Reyyan Taşpınar:

" İzleyicilerin atmosferi çok güzel. Genel olarak onların nasıl tepki verdiği, hedefi vurduktan sonra bizim için de çok önemli, çünkü onların nasıl bir tepki verdikleri bizim modumuzu da aynı şekilde gösteriyor"

(Emre Aşıkçı/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA