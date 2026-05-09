Ulaş Karasu: Çocukları Üretim Bantlarına Mahkum Eden AKP'nin Kara Düzeni

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İŞKUR verilerine dayanarak işsizlik oranlarındaki artışı değerlendirdi. Kadınların, emeklilerin ve gençlerin iş aradığını vurgulayan Karasu, 60 yaş ve üzerindeki iş arayan yurttaş sayısının 35 bin 805'e yükseldiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İŞKUR verilerini baz alarak yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki yoksulluğun derinleştiğini ve yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Karasu, çalışma hayatındaki sıkıntıların yansımasına dikkati çekerek, çocuklar ve gençlerin eğitim yerine çalışmak zorunda kaldığını, emeklilerin ise geçim için iş aramak durumunda kaldığını ifade etti.

CHP'li Karasu, söz konusu tabloyu "AKP'nin inşa ettiği sömürü düzeninin açık göstergesi" olarak değerlendirdi ve "Bu ülkede artık emekliler rahatlayamıyor, gençler hayallerini gerçekleştiremiyor, çocuklar ise çocukluklarını yaşayamıyor" açıklamasında bulundu. Türkiye'de çalışma hayatının sömürü düzeninin içine sürüklendiğini belirten Karasu, İŞKUR verilerine göre son üç ay içinde kurum üzerinden iş arayanların sayısının 2 milyon 513 bin 586 kişiye yükseldiğini aktardı. Karasu, Türkiye'de işsizliğin artık geçici bir ekonomik sorun olmaktan çıktığını ve kalıcı bir AK Parti rejimine dönüştürüldüğünü vurguladı.

"15-19 YAŞ GRUBUNDA OLAN VE İŞ ARAYAN ÇOCUK VE GENÇLERİN SAYISI 196 BİN 294'E YÜKSELDİ"

2022 yılının ilk üç ayında iş arayan 60 yaş ve üzerindeki yurttaşların sayısının 24 bin 53 olduğunu anımsatan Karasu, 2026 yılında bu sayının yüzde 48,8 artışla 35 bin 805'e yükseldiğine dikkati çekti. Geçen yıl aynı yaş grubunda iş arayanların sayısının 30 bin 179 olduğunu ifade eden Karasu, yalnızca bir yıl içinde yaşanan yüzde 18,6'lık artışın Türkiye'deki ekonomik yıkımın boyutunu göstermeye yettiğini vurguladı. Emeklilerin geçinebilmek için iş aramak zorunda kaldığını, bu durumu siyasal bir tercih sonucu ortaya çıktığını dile getiren Karasu, gençler açısından da tablonun ağır olduğunu söyledi.

15-19 yaş grubunda olan ve iş arayan çocuk ve gençlerin sayısının geçen yılın aynı döneminde 82 bin 815 iken bu yıl yüzde 137 artışla 196 bin 294'e yükseldiğini kaydeden Karasu, 20-29 yaş grubunda iş arayanların sayısının ise bu yılın ilk üç ayında 876 bin 734 kişiye ulaştığını ifade etti. Karasu, gençlerin ve çocukların, ailelerinin yanında, okul sıralarında, üniversitelerde bilimle, sanatla yaşamak yerine fabrikalarda, atölyelerde, sanayi sitelerinde ağır emek sömürüsü koşulları altında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı. Karasu, "Bunun sorumlusu çocuklar değildir. Bunun sorumlusu; çocukları okul yerine üretim bantlarına mahküm eden AKP'nin kara düzenidir" dedi.

"İŞKUR ÜZERİNDEN İŞ ARAYAN KADIN SAYISI 1 MİLYON 248 BİN 802'YE ULAŞTI"

Çalışma hayatının toplumsal refah üreten bir alan olmaktan çıkarıldığını ve geniş halk kesimlerinin sistematik biçimde yoksullaştırıldığını ifade eden Karasu, kadınlar açısından tablonun daha da çarpıcı olduğunu belirtti. Son bir yıl içinde İŞKUR üzerinden iş arayan kadın sayısının 178 bin 135 artarak 1 milyon 248 bin 802'ye ulaştığını belirten Karasu, kadın işsizliği ve güvencesizliğin sürekli büyüdüğünü, kadınlara yönelik toplumsal baskının da aynı ölçüde arttığını söyledi. "Kadınlara 'yeriniz evinizdir' diyen anlayışı reddediyoruz" diyen Karasu, kadınların nerede yaşayacağına, nasıl var olacağına ve hangi alanda yer alacağına kendilerinin karar vereceğini ifade etti. Ekonomik bağımsızlığın özgürlüğün, eşit yurttaşlığın ve toplumsal adaletin temel unsuru olduğunu vurguladı.

"AKP'nin kara düzeni Türkiye'yi çalışmak zorunda bırakılan emekliler ve geleceğini kaybeden gençler ülkesine çevirdi" diyen Ulaş Karasu, CHP olarak emeğin sömürülmediği, gençlerin geleceğe umutla baktığı, çocukların çalıştırılmadığı, kadınların özgürce yaşamın her alanında yer aldığı, emeklilerin yeniden iş aramak zorunda bırakılmadığı adil bir Türkiye mücadelesini büyütmeye devam edeceklerini belirtti. Karasu, "Çünkü biliyoruz ki çalışma hayatındaki adaletsizlik büyüdükçe toplumsal çürüme derinleşir; emeğin hakkı korundukça demokrasi, refah ve toplumsal huzur güçlenir" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA