Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rusya'nın Samara Bölgesi Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Ukrayna'nın gece insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği yoğun saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgenin bazı kesimlerinde elektriğin kesildiğini bildirdi.

Fedorişçev, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 145'ten fazla İHA'nın bölge üzerinde düşürüldüğünü belirtti.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Fedorişçev, ekiplerin elektrik kesintilerini gidermek için çalışmalara başladığını aktardı.

Samara'daki Kurumoç Havalimanı'nda da uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar uygulandı.

Sosyal medyada, Rus petrol şirketi Rosneft'e ait Kuybışev ve Sızran petrol rafinerilerinin saldırıda vurulduğu ve her iki tesiste de yangın çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: AA