Ukrayna'nın GSYİH'sı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 9,3 arttı
Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında arttı. Ülke ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 oranında büyüdü.
KİEV, 12 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında arttı.
Ukrayna Devlet İstatistik Servisi tarafından Pazartesi günü yayımlanan raporda, ülke ekonomisinin Temmuz- Eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 oranında büyüdüğü belirtildi.
Ukrayna'nın GSYİH'si 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 10,5 küçüldükten sonra ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 artmıştı.
Ukrayna Merkez Bankası Ekim ayında, ekonominin bu yıl yüzde 4,9 oranında büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.
Rusya- Ukrayna çatışması nedeniyle 2022 yılında Ukrayna ekonomisi rekor bir düşüşle yüzde 29.1 küçülmüştü.