Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Şam'a Gittiğini Bildirdi

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin başkenti Şam'a gittiğini açıkladı.

Zelensky, "Bugün Şam'dayız. Gerçek güvenlik ve ekonomik işbirliğini hedefleyen aktif Ukrayna diplomasisine devam ediyoruz. Önümüzde önemli toplantılar var, çeşitli somut formatlar hazırlandı. Her millet ve her bölge barış içinde bir yaşamı hak ediyor" dedi.

Volodimir Zelensky'i Şam'a inişinde, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani karşıladı.

İstanbul'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ukrayna Cumurbaşkanı Zelensky'nin Şam'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla gittiği görüldü.

Kaynak: ANKA
