Ukrayna: AB Enerji Pazarına 2027'de Tam Entegre Olacağız

Güncelleme:
Ukrayna, 2027 yılı itibarıyla Avrupa Birliği'nin enerji pazarına tam olarak entegre olmayı planladığını açıkladı. Enerji entegrasyonu için gerekli yasa tasarısının üzerinde çalışıldığı bildirildi.

KİEV, 25 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna gelecek yıl Avrupa Birliği'nin (AB) enerji pazarına tam entegre olmayı hedefliyor.

Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka cuma günü yaptığı açıklamada, "2027 yılı itibarıyla, henüz resmi olarak AB üyesi olmasak dahi birliğin enerji pazarına tam olarak entegre olacağız" dedi.

Kaçka, Ukrayna parlamentosunun entegrasyonun son aşamasına ilişkin bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını ve oylamanın önümüzdeki ay yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Temmuz 2025'te Ukrayna milletvekilleri, Ukrayna ve AB elektrik piyasalarının birleştirilmesini, enerji ticaretine ilişkin prosedürlerin kolaylaştırılmasını ve AB enerji rezervlerine erişimi öngören yasa tasarısını ilk aşamada kabul etmişti.

Ukrayna'nın elektrik şebekesi, 2022 yılında Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E) ile senkronize edilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
