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UKMTO, Umman açıklarında tankere tanımlanamayan cismin isabet ettiğini bildirdi

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UKMTO'dan yapılan açıklamaya göre, Umman'ın Lima kentinin 19 deniz mili kuzeydoğusundaki tankere tanımlanamayan bir cisim isabet etti. Mürettebatın güvende olduğu ve ciddi hasar bildirilmediği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Lima kentinin 19 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden tankere tanımlanamayan bir cismin isabet ettiğini bildirdi.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Umman açıklarında bir tankere düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Gemi kaptanının raporuna dayandırılan açıklamada, Umman'ın Lima kentinin 19 deniz mili kuzeydoğusunda tankere tanımlanamayan bir cismin isabet ettiği belirtildi.

Saldırının ardından mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir ciddi hasarın bildirilmediği, daha sonra gemide hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

Yetkililerin olaya yönelik soruşturmasının sürdüğü aktarılan açıklamada, bölgedeki diğer gemilerin dikkatli seyretmesi ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmesi tavsiye edildi.

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Kaynak: AA
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