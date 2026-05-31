UEFA ve Alibaba Uzun Vadeli Yapay Zeka Ortaklığı İmzaladı

UEFA, Çinli Alibaba Grubu ile yapay zeka, bulut hizmetleri ve e-ticaret alanlarında uzun vadeli ortaklık kurdu. Alibaba, 2027-2028'den 2032-2033'e kadar UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve EURO 2028'in resmi yapay zeka, bulut bilişim ve e-ticaret ortağı olacak.

BUDAPEŞTE, 31 Mayıs (Xinhua) -- UEFA, Avrupa futbolunun dijital dönüşümünü ve taraftar katılımını artırma çabalarını hızlandırdığı bir dönemde Çinli Alibaba Grubu ile yapay zeka, bulut hizmetleri ve e-ticaret alanlarında uzun vadeli bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Alibaba cuma günü imzalanan anlaşma kapsamında 2027-2028 sezonundan 2032-2033 sezonuna kadar UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yanı sıra UEFA EURO 2028'in tek yetkili resmi yapay zeka, bulut bilişim hizmetleri ve e-ticaret ortağı olacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Alibaba'nın yapay zeka, bulut bilişim ve e-ticaret alanlarındaki uzmanlığının, UEFA'nın inovasyonu teşvik etme ve küresel taraftar deneyimini iyileştirme vizyonuyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

Alibaba yapılan ortaklık kapsamında Qwen büyük dil modeli de dahil olmak üzere yapay zeka teknolojilerini kullanarak taraftar etkileşimine, medya içeriği yönetimine ve etkinlik iletişimine destek verecek. Şirket, küresel bulut altyapısı ve e-ticaret platformlarının desteğiyle, UEFA müsabakaları için daha sürükleyici izleme ve içerik deneyimleri sunmaya da yardımcı olacak.

Alibaba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Joe Tsai, "Yapay zeka, sporu ve taraftar deneyimini değiştiriyor. Paris Olimpiyatları ve Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda, yapay zeka destekli 360 derece yeniden gösterim teknolojisinin, taraftarlar için daha sürükleyici bir izleme deneyimi yaratabildiğini gördük" dedi.

Tsai, "Beni en çok yapay zekayı kullanarak taraftar deneyimini dönüştürme imkanı heyecanlandırıyor. Qwen büyük dil modelimizi kullanarak taraftarların futbol, kulüpler ve oyuncular hakkındaki bilgilere daha etkileşimli yollarla erişmesine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
