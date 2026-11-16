UEC, UEFA-EFC anlaşmasını AB Komisyonu'na rekabet ihlali iddiasıyla şikayet etti

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Avrupa Kulüpler Birliği (UEC), UEFA'nın Avrupa Futbol Kulüplerini (EFC), "kulüplerin tek temsilcisi olarak tanıdığı anlaşmanın Avrupa Birliği (AB) rekabet kurallarını ihlal ettiği" iddiasıyla AB Komisyonu'na şikayette bulundu.

Politico'nun haberine göre, ağırlıklı olarak Avrupa'nın önde gelen kulüpleri dışında kalan profesyonel takımları temsil eden UEC, UEFA ile EFC arasındaki münhasır temsil anlaşmasının, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin AB kuralları kapsamında incelenmesini istedi.

UEC, tek temsil yetkisinin EFC içindeki eşit olmayan oy haklarıyla birleşmesinin, büyük kulüplere Avrupa futbolunun tamamını etkileyen kuralları şekillendirme imkanı verdiğini savundu.

Kuruluş, mevcut yapının büyük kulüplerin avantajlarını pekiştirdiğini ve küçük kulüplerin karar alma süreçlerinde etkili biçimde temsil edilmediğini ileri sürdü.

Diğer kulüp birliklerine üyelik kısıtlanıyor

EFC kurallarına göre, üye kulüplerin başka bir uluslararası kulüp birliğine katılabilmesi için bu kuruluşun, EFC ile FIFA veya ilgili konfederasyon tarafından tanınması gerekiyor.

UEC, bir kulübün kendi birliğinden ayrılmaması halinde EFC üyeliğini kaybedeceği konusunda uyarıldığını, bazı kulüplerin ise baskı görme endişesiyle UEC üyeliklerini gizli tutmak istediğini ileri sürdü.

Küçük kulüplerin EFC'de yeterince söz sahibi olmadığını savunan UEC, büyük kulüplerin turnuva kuralları ve gelir dağılımı üzerindeki etkisinin mevcut üstünlüklerini korumalarına yardımcı olduğunu belirtti.

EFC ise tüm üye kulüplerin yönetim organlarına temsilci seçmek için oy kullanabildiğini ifade ediyor.

Temsil anlaşmasının açıklanması talep edildi

UEC, AB Komisyonu'ndan UEFA ile EFC arasındaki mevcut mutabakat zaptını temin ederek kamuoyuna açıklamasını ve kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılmasını sağlamasını istedi.

Kuruluş, EFC'nin kendi üyelerini temsil etmeyi sürdürürken, diğer kulüp birliklerinin de tanınmasının ve karar alma süreçlerine katılmasının önünün açılmasını talep etti.

Başvuru, AB Komisyonu'nun soruşturma başlattığı anlamına gelmezken; AB Komisyonu'ndan şikayete ilişkin henüz yanıt alınamadı.

Kaynak: AA