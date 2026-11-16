Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

UEC, UEFA-EFC anlaşmasını AB Komisyonu'na rekabet ihlali iddiasıyla şikayet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Kulüpler Birliği (UEC), UEFA ile Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) arasındaki münhasır temsil anlaşmasının AB rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla AB Komisyonu'na şikayette bulundu. UEC, büyük kulüplerin avantajının pekiştiğini, küçüklerin temsil edilmediğini savundu.

Avrupa Kulüpler Birliği (UEC), UEFA'nın Avrupa Futbol Kulüplerini (EFC), "kulüplerin tek temsilcisi olarak tanıdığı anlaşmanın Avrupa Birliği (AB) rekabet kurallarını ihlal ettiği" iddiasıyla AB Komisyonu'na şikayette bulundu.

Politico'nun haberine göre, ağırlıklı olarak Avrupa'nın önde gelen kulüpleri dışında kalan profesyonel takımları temsil eden UEC, UEFA ile EFC arasındaki münhasır temsil anlaşmasının, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin AB kuralları kapsamında incelenmesini istedi.

UEC, tek temsil yetkisinin EFC içindeki eşit olmayan oy haklarıyla birleşmesinin, büyük kulüplere Avrupa futbolunun tamamını etkileyen kuralları şekillendirme imkanı verdiğini savundu.

Kuruluş, mevcut yapının büyük kulüplerin avantajlarını pekiştirdiğini ve küçük kulüplerin karar alma süreçlerinde etkili biçimde temsil edilmediğini ileri sürdü.

Diğer kulüp birliklerine üyelik kısıtlanıyor

EFC kurallarına göre, üye kulüplerin başka bir uluslararası kulüp birliğine katılabilmesi için bu kuruluşun, EFC ile FIFA veya ilgili konfederasyon tarafından tanınması gerekiyor.

UEC, bir kulübün kendi birliğinden ayrılmaması halinde EFC üyeliğini kaybedeceği konusunda uyarıldığını, bazı kulüplerin ise baskı görme endişesiyle UEC üyeliklerini gizli tutmak istediğini ileri sürdü.

Küçük kulüplerin EFC'de yeterince söz sahibi olmadığını savunan UEC, büyük kulüplerin turnuva kuralları ve gelir dağılımı üzerindeki etkisinin mevcut üstünlüklerini korumalarına yardımcı olduğunu belirtti.

EFC ise tüm üye kulüplerin yönetim organlarına temsilci seçmek için oy kullanabildiğini ifade ediyor.

Temsil anlaşmasının açıklanması talep edildi

UEC, AB Komisyonu'ndan UEFA ile EFC arasındaki mevcut mutabakat zaptını temin ederek kamuoyuna açıklamasını ve kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılmasını sağlamasını istedi.

Kuruluş, EFC'nin kendi üyelerini temsil etmeyi sürdürürken, diğer kulüp birliklerinin de tanınmasının ve karar alma süreçlerine katılmasının önünün açılmasını talep etti.

Başvuru, AB Komisyonu'nun soruşturma başlattığı anlamına gelmezken; AB Komisyonu'ndan şikayete ilişkin henüz yanıt alınamadı.

Kaynak: AA
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik12

Milli Takım yenildi ama o alkışlandı: Olmasaydı...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özge Ulusoy'dan evlilik sorusuna yanıt

Niye evlenmiyorlar! Evlilik sorusuna yanıtı net oldu
Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı14

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti14

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de29

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır