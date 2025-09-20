Uçmakdere'de Adrenalin Tutkunları Gökyüzüyle Buluşuyor

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere'de hafta sonu adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşuyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izliyor.

Paraşüt pilotu Gökhan Baran, AA muhabirine, hafta sonu bölgeye gelen ziyaretçilerin uçuş yapmadan bölgeden ayrılmadığını söyledi.

Ziyaretçilerin yamaç paraşütüyle uçuş yaparak farklı deneyim yaşadıklarını belirten Baran, "Hafta sonu hava çok güzel. İnsanlar burada doğayla iç içe zaman geçiriyor. Bazı adrenalin tutkunları da yamaç paraşütü yaparak bu güzellikleri gökyüzünden izliyor. İnsanları gökyüzüyle buluşturmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Gülseren Destan da oğluyla yamaç paraşütü uçuşu yaptığını dile getirdi.

Yamaç paraşütüyle gökyüzünden bölgedeki güzellikleri görmenin keyif verici olduğunu ifade eden Destan, herkesi Uçmakdere'ye davet etti.