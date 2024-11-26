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U14 Milli Takım Seçmeleri Başladı

U14 Milli Takım Seçmeleri Başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu U14 Milli Takım bölge seçmeleri, Van'da 75. Yıl Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Seçmelere 60'a yakın futbolcu katılıyor. TFF'nin Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, bu yıl bölgelerdeki genç yetenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu U14 Milli Takım bölge seçmeleri Van'da başladı.

İpekyolu ilçesindeki 75. Yıl Stadı'nda yapılan seçmelere Van ve çevre illerden 60'a yakın futbolcu katıldı.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, AA muhabirine, il il, bölge bölge gezerek U14 Milli Takımı için seçme yaptıklarını söyledi.

Önceki yıllarda çocukları bir ilde topladıklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu yıl antrenörlerimizle bölgelere gitmeye karar verdik. Böylece daha çok oyuncuyu görme, daha fazla kulüple temas etme şansı buluyoruz. Bugün Vanspor kulübünü de ziyaret edeceğiz. Orada da genç oyuncu gelişimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunacağız. Biz düşüncelerimizi paylaşacağız, onları dinleyeceğiz. Kulüplerimizi de ziyaret edeceğiz. Şu anda 60'a yakın oyuncu var. Van ve çevre illerden çocuklar geldi."

Futbolcular da milli takıma girebilmek için yeteneklerini sergiledi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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