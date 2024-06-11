Üye Girişi
Haberler

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de entegre fındık işleme tesisinin açılışına katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gümüşova ilçesinde açılan Gümüşova Entegre Fındık İşleme Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ziraat odalarının tarımsal kalkınmaya ve çiftçi refahına katkı sağladığını belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de entegre fındık işleme tesisinin açılışına iştirak etti.

Bayraktar, Gümüşova ilçesinde 2 milyon lira kaynakla hayata geçirilen Gümüşova Entegre Fındık İşleme Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ziraat odalarının, mevzuatlarının değişmesinin ardından Türkiye'nin her tarafında bu gibi projelere imza atarak hem bulundukları bölgenin tarımsal kalkınmasına hem de çiftçi refahına katkı sağladıklarını söyledi.

Bayraktar, ziraat odalarının gün geçtikçe gelişmeye devam ettiğini dile getirerek, "Özellikle mevzuatımız değiştikten sonra altyapımızı güçlü hale getirmeye çalıştık. Ziraat Odaları Bilgi İletişim Merkezi'ni kurduk. İletişim sistemini kurduk. Artık Türkiye'nin her tarafındaki bütün odalarımız tapuya giriyor, sorgulama yapabiliyorlar. Nüfusa giriyorlar, sorgulama yapabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerini sistem üzerinden yapabiliyorlar." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bilgi ve paylaşım protokolü imzaladıklarını hatırlatan Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile uyumlu hale geldiklerini, şu an bütün teşkilatın e-devlete hazır vaziyette olduğunu kaydetti.

Bayraktar, bu sene eylül ayı itibarıyla bazı odaların, ÇKS işlemlerini yapmaya başlayacaklarını belirtti.

Türkiye'de ziraat odalarının, kırsal kalkınma ve çiftçilere yönelik önemli proje ve hizmetleri hayata geçirdiğinden bahseden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bugün 500'ün üzerinde kırsal kalkınma projesini hayata geçirdiler. Bu çok önemli. Yine hem kendi danışmanlarıyla hem de Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla ilgili paydaşlarımızla 1 milyonun üzerindeki çiftçiye, kadın ve genç çiftçiler başta olmak üzere eğitim verdiler. Fabrika kuran odalarımız var. Çiftçimizden ürünü alıyorlar, işliyorlar, katma değer katarak satıyorlar, değerlendiriyorlar. Tabii odalarımız, mevzuatımız değiştikten sonra bu noktaya geldi. Yani 15 yıldır böyle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda da söylediğim gibi 40 sene evvel mevzuatımız değişmiş olsaydı bugün farklı yerde olurduk. Geldiğimiz noktayı küçümsemiyoruz ama yetinmiyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha çok önemli hizmetlere hep birlikte imza atalım."

Düzce Valisi Selçuk Aslan da Gümüşova Ziraat Odası tarafından sunulan projenin 1 milyon 778 bin lirasının Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini aktardı.

Düzce'de yıllık ortalama 75 bin ton fındık üretildiği bilgisini paylaşan Aslan, "Sadece fındığın tarımını yapmamamız gerekli. Kendi ürünümüzü nasıl daha farklı kıymetlendirebiliriz, nasıl daha farklı katma değerler üretebiliriz noktasında da şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekir ki bu ve benzeri projeler üretilsin." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Aslan ve Bayraktar, ezme, kavurma, kırma, paketleme ve kurutma makinelerinin yer aldığı tesisi gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

Şemsi Bayraktar Gümüşova Düzce Ekonomi Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title