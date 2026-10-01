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TZOB Genel Başkanı Bayraktar hasat döneminde çeltik ithalatının durdurulmasını istedi

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TZOB Genel Başkanı Bayraktar hasat döneminde çeltik ithalatının durdurulmasını istedi
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasat döneminde çeltik ithalatının durdurulmasını ve TMO'nun alım fiyatını gecikmeden açıklamasını istedi. Fiyat belirlenirken çiftçilerin gerçek üretim maliyetlerinin esas alınması ve üreticinin mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çeltikte hasat döneminde ithalatın durdurulması gerektiğini belirterek, "Üretici mağdur edilmemelidir" dedi. Bayraktar, TMO'nun alım fiyatını gecikmeden açıklamasını ve fiyat belirlenirken çiftçilerin gerçek üretim maliyetlerinin esas alınmasını istedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasadı başlayan çeltik hakkında yazılı açıklama yaptı. "Ülkemizde çeltik hasadı başladı. Çiftçimiz aylar boyunca emek verdiği ürününü şimdi pazara çıkarıyor" diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu dönemde alınacak kararlar, üreticimizin yalnızca bu yılki gelirini değil, gelecek yıl yeniden üretim yapıp yapamayacağını da belirleyecek. Türkiye'nin 2025 yılında 998 bin 98 ton olan çeltik üretiminin, 2026 yılı birinci tahminine göre yüzde 7,7 artarak 1 milyon 74 bin 810 tona ulaşması bekleniyor. Hasatta yerli ürün kısa sürede yoğun biçimde piyasaya çıkıyor. Aynı dönemde ithalatın sürmesi, çeltik işleyen işletmelerin yerli ürün alımını ertelemesine ve üreticiye teklif edilen fiyatlar üzerinde baskı oluşmasına yol açabilir. Gübre, mazot, tohum, ilaç, sulama, işçilik ve finansman giderlerini ödemek zorunda olan çiftçimizin ise ürününü satmak için aylarca bekleme imkanı yoktur.

TMO alım fiyatını gecikmeden açıklamalıdır. Fiyat belirlenirken çiftçilerimizin gerçek üretim maliyetleri esas alınmalı, emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacak makul bir gelir gözetilmelidir. Ayrıca, hasat döneminde çeltik ithalatı durdurulmalıdır. Alım koşulları ve takvimi önceden duyurulmalı; ihtiyaç duyulan yerlerde TMO fiilen alım yaparak piyasada üretici lehine güvence oluşturmalıdır. Çiftçimiz, maliyetinin altında satış yapmaya mecbur bırakılmamalı ve mağdur edilmemelidir. Sanayici ve çeltik işleyen işletmelerin öncelikle yerli üreticiden ürün temin etmesi teşvik edilmeli; gümrük vergileri ve ithalat uygulamaları hasat takvimi ile yerli üretimin sürdürülebilirliği gözetilerek düzenlenmelidir."

Kaynak: ANKA
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