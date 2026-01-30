TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Antalya'da su baskınından etkilenen çiftçileri ziyaretinde konuştu Açıklaması

Haberler

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Antalya'da su baskınından etkilenen çiftçileri ziyaretinde konuştu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel ve hortum nedeniyle zarar gören tarım alanlarını ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Tarım sigortası olmayan çiftçilerin büyük kısmının zararını tazmin edemeyeceğine dikkat çekti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel, su baskını ve hortumdan etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulunarak çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Bayraktar, Kumluca'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel, su baskını ve hortumdan zarar gören sera ve tarım arazilerini ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş'ten afetin boyutlarına ilişkin bilgi alan Bayraktar, hasarın gün geçtikçe daha net ortaya çıktığını söyledi.

Hortum nedeniyle yıkılan bir sera önünde gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, çiftçilerin yaralarının sarılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Geçen yıl ülke genelinde çiftçilerin don ve kuraklık gibi afetlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Bayraktar, "Bu yıla da maalesef iyi başlamadık. Ocak ayında Antalya'da yaşanan afetlerde şu ana kadar 5 bin dekardan fazla tarım arazisi ile 1437 çiftçimiz etkilendi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Antalya'da kayıtlı 294 bin çiftçinin yalnızca yüzde 34'ünün tarım sigortası bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Bu durumda afetten etkilenen çiftçilerimizin yaklaşık üçte ikisi zararlarını tazmin edemeyecek. Çiftçilerimizin desteklenmesi, tarım alanlarının sigortalanması, kredi imkanlarının sağlanması ve varsa borçların ertelenmesi konusunda çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Bayraktar, afetlere ilişkin hazırlanan dosyaların ilgili bakanlıklar ve devletin ilgili kurumlarına iletileceğini belirterek, üretimin sürdürülebilmesi için çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Şemsi Bayraktar'ın Kumluca ziyaretine Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, çevre ilçelerin ziraat odası başkanları, mahalle muhtarları ve çiftçiler eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
