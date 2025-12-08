Tuzla Kariyer Fuarı kapılarını açıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tuzla Bölgesel İstihdam Ofisi ile Tuzla Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Tuzla Kariyer Fuarı, 11 Aralık Perşembe günü Tuzla Sahil Tören Alanı'nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Saat 10.00–16.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, Türkiye'nin önde gelen özel sektör firmalarını iş arayanlarla doğrudan buluşturacak.

Bu yıl fuarda 26 firma, 81 ilan üzerinden toplam 607 kişilik iş gücü talebini duyuracak. Beyaz yaka pozisyonlarda 82 kişilik ayrı bir kadro bulunurken, firma temsilcisi sayısının 64–70 arasında olması bekleniyor.

Perakende, lojistik, üretim, teknoloji, güvenlik ve sağlık sektörlerinin önde gelen şirketleri fuarda geniş bir istihdam yelpazesi sunacak. THY DO & CO, Bim, Koton, Gratis, Amazon Turkey, RMK Marine, Arçelik LG, Ajax Turkey, Kent Gıda ve birçok önemli firma fuar süresince yüzlerce pozisyon için başvuru alacak.

YENİ KATILIMCILAR HAREKETE GEÇTİ

Bu yıl fuara ilk kez katılan iki büyük şirket dikkat çekiyor. Anadolu Grup; kaynak personeli, boyacı, kalite kontrol mühendisi ve satış sorumlusu gibi pozisyonlar için 16 kişilik istihdam planlıyor. Turocas Grup ise elektrik teknikeri, insan kaynakları uzmanı, mühendislik kadroları, yönetici asistanı ve depo sevkiyat personeli gibi çok yönlü alanlarda işe alım yapacağını açıkladı.

'GENÇLERİMİZİN FIRSAT EŞİTLİĞİNE ERİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, fuarın bölgesel istihdama katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Üretimin ve emeğin merkezi olan Tuzla'da hayata geçirdiğimiz fuarla hem gençlerimizin hem de iş arayan tüm komşularımızın fırsat eşitliğine erişmesini hedefliyoruz. Firmalarla vatandaşlarımızı doğrudan buluşturarak istihdamı güçlendiriyor, Tuzla'nın ekonomik dinamizmini büyütüyoruz. Amacımız, hiç kimsenin iş arama sürecinde yalnız hissetmemesi. Bugün burada sunulan yüzlerce iş fırsatı, Tuzla'nın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Bölgesel istihdamı güçlendirmeye yönelik iş birliği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum."

Tuzla Kariyer Fuarı'na tüm adayların ücretsiz olarak katılabileceği belirtildi.