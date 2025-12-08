Haberler

Tuzla Kariyer Fuarı kapılarını açıyor

Tuzla Kariyer Fuarı kapılarını açıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Tuzla Kariyer Fuarı, 11 Aralık'ta yüzlerce iş imkanı sunacak. 26 firma, 607 kişilik iş gücü talebini duyuracak ve iş arayanları doğrudan firmalarla buluşturacak.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tuzla Bölgesel İstihdam Ofisi ile Tuzla Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Tuzla Kariyer Fuarı, 11 Aralık Perşembe günü Tuzla Sahil Tören Alanı'nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Saat 10.00–16.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, Türkiye'nin önde gelen özel sektör firmalarını iş arayanlarla doğrudan buluşturacak.

Bu yıl fuarda 26 firma, 81 ilan üzerinden toplam 607 kişilik iş gücü talebini duyuracak. Beyaz yaka pozisyonlarda 82 kişilik ayrı bir kadro bulunurken, firma temsilcisi sayısının 64–70 arasında olması bekleniyor.

Perakende, lojistik, üretim, teknoloji, güvenlik ve sağlık sektörlerinin önde gelen şirketleri fuarda geniş bir istihdam yelpazesi sunacak. THY DO & CO, Bim, Koton, Gratis, Amazon Turkey, RMK Marine, Arçelik LG, Ajax Turkey, Kent Gıda ve birçok önemli firma fuar süresince yüzlerce pozisyon için başvuru alacak.

YENİ KATILIMCILAR HAREKETE GEÇTİ

Bu yıl fuara ilk kez katılan iki büyük şirket dikkat çekiyor. Anadolu Grup; kaynak personeli, boyacı, kalite kontrol mühendisi ve satış sorumlusu gibi pozisyonlar için 16 kişilik istihdam planlıyor. Turocas Grup ise elektrik teknikeri, insan kaynakları uzmanı, mühendislik kadroları, yönetici asistanı ve depo sevkiyat personeli gibi çok yönlü alanlarda işe alım yapacağını açıkladı.

'GENÇLERİMİZİN FIRSAT EŞİTLİĞİNE ERİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, fuarın bölgesel istihdama katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Üretimin ve emeğin merkezi olan Tuzla'da hayata geçirdiğimiz fuarla hem gençlerimizin hem de iş arayan tüm komşularımızın fırsat eşitliğine erişmesini hedefliyoruz. Firmalarla vatandaşlarımızı doğrudan buluşturarak istihdamı güçlendiriyor, Tuzla'nın ekonomik dinamizmini büyütüyoruz. Amacımız, hiç kimsenin iş arama sürecinde yalnız hissetmemesi. Bugün burada sunulan yüzlerce iş fırsatı, Tuzla'nın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Bölgesel istihdamı güçlendirmeye yönelik iş birliği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum."

Tuzla Kariyer Fuarı'na tüm adayların ücretsiz olarak katılabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
title