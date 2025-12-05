Haberler

Tuzla, il olmaya aday ilçeler arasında yer aldı

Tuzla, il olmaya aday ilçeler arasında yer aldı
Güncelleme:
Türkiye'de il olma potansiyeli taşıyan ilçeler arasında Tuzla, nüfusu ve ekonomik gücü ile dikkat çekiyor. Sanayi, lojistik ve stratejik konumu sayesinde Tuzla, 2024 itibarıyla 301 bin 400 nüfusa ulaşarak il olmaya en yakın ilçelerden biri oldu.

TÜRKİYE'de uzun süredir gündemde olan il olacak ilçeler tartışması, 'Konuşan Haritalar' tarafından yapılan son güncellemeyle yeniden şekillendi. Nüfus, ekonomik kapasite, ulaşım ağı, sanayi gücü ve stratejik konum gibi kriterlerin dikkate alındığı çalışma, İstanbul'un hızla büyüyen ilçesi Tuzla'yı da öne çıkardı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılı itibarıyla 301 bin 400 nüfusa ulaşan Tuzla, sanayi bölgesi, tersaneleri, lojistik avantajları ve İstanbul'un Anadolu yakasındaki stratejik konumuyla listeye bu güçlü bir şekilde girmeyi başardı. Böylece Tuzla, il olmaya en yakın ilçeler arasında adından en çok söz ettiren yerleşimlerden biri oldu" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

"Tuzla'nın özellikle son yıllarda artan nüfus yoğunluğu, genişleyen yerleşim alanları, teknoloji odaklı yatırımların bölgeye kayması ve ulaşım ağlarının çeşitlenmesi, ilçeyi 'yeni il potansiyeli' taşıyan merkezlerden biri haline getiriyor. Ayrıca İstanbul'un mevcut yükünü azaltacak yeni idari yapılanmaların gerekliliği de Tuzla'yı öne taşıyan bir diğer önemli faktör olarak değerlendiriliyor.

"Güncellenen listede Tuzla'nın yanı sıra Marmara, Ege ve Akdeniz kuşağından çok sayıda güçlü aday bulunuyor. Çerkezköy, Gebze, Çorlu, Manavgat, Fethiye, Silopi, Midyat, Erdemli, İskenderun ve Doğubayazıt gibi yüksek nüfusa ve ekonomik etkiye sahip ilçeler de il olmaya en yakın yerleşimler arasında gösterildi.

"Ancak çalışmanın en dikkat çeken sonucu, Tuzla'nın İstanbul içindeki adaylar arasında en güçlü ilçelerden biri olması. Gerek sanayi gücü gerek liman ticareti gerekse artan yaşam alanlarıyla Tuzla, yeni bir ilin merkezi olabilecek tüm temel göstergeleri karşılayan ilçeler arasında öne çıkıyor.

" Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde artan nüfus yükünün ve genişleyen şehirleşmenin, yeni illere duyulan ihtiyacı giderek artırdığını vurgulanırken; ilçelerin il statüsüne dönüşmesinin hem bölgesel kalkınmaya hem de yönetimsel verimliliğe olumlu katkı sağlayacağı değerlendiriliyor."

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler ise şu şekilde açıklandı:

"Lüleburgaz

"Çerkezköy

"Silivri

"Çorlu

"Tuzla

"Kapaklı

"Gebze

"Çayırova

"Darıca

"Ereğli

"Bandırma

"Mustafakemalpaşa

"İnegöl

"Tavşanlı

"Edremit

"Bergama

"Soma

"Aliağa

"Akhisar

"Salihli

"Torbalıödemiş

"Ödemiş

"Nazillialaşehir

"Söke

"Kuşadası

"Milas

"Bodrum

"Fethiye

"Serik

"Manavgat

"Alanya

"Polatlı

"Ereğli

"Erdemli

"Silifke

"Ceyhan

"İskenderun

"Viranşehir

"Midyat

"Silopi

"Erciş

"Doğubayazıt"

