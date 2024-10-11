Üye Girişi
Haberler

Tuzla Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediye Meclisi, 2025 yılı bütçesini 5 milyar 950 milyon lira olarak onayladı. Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, bütçenin insana ve haneye yatırım yaptığını belirtti. Ancak AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant, sunulan bütçenin halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılamadığını eleştirdi.

Tuzla Belediyesinin 2025 yılı bütçesi, 5 milyar 950 milyon lira olarak onaylandı.

Tuzla Belediye Meclisi toplantısı, Meclis Başkanvekili Ülkü Sakalar yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, görevdeki 6 aylık süreçte yürüttükleri çalışmalar ve 2025 bütçesiyle ilgili sunum yaptı.

Hazırladıkları bütçeyle insana ve haneye yatırım yaptıklarını ifade eden Bingöl, Tuzla'nın kaynaklarını Tuzlalılara harcayacaklarını söyledi.

Geliştirilen proje ve hedefler doğrultusunda Tuzla'nın daha yaşanabilir, daha erişilebilir ve sosyal bir kent olmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bingöl, "Belirlediğimiz stratejik hedeflere erişebilmek, halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek için kapsamlı, iyi çalışılmış bir bütçe hazırladık. Projelerimizle vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak, geleceğe umutla yürüyen bir Tuzla'yı el birliğiyle inşa edeceğiz." dedi.

Tuzla Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant, bütçe ve stratejik plana ilişkin eleştirilerde bulundu.

Başkan Bingöl'ün sunumunun önemli bir kısmında geçmiş dönemden kalan çalışmaları anlattığını söyleyen Kant, bunun, geçmiş dönemde yapılan çalışma ve bütçelerin hayali olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Müdürlüklere ayrılan bütçeleri de ayrı ayrı değerlendiren Kant, "Sunulan bütçe tasarısı ve stratejik planın halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılamayacağına inanıyoruz. Bu şekilde müdürlüklere yapılan dağılımla belediyemizi ileriye taşımak yerine riskli bir finansal yapıya sürükleyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe raporlarında yer alan bilgilere göre, Tuzla Belediyesinin gelir bütçesi 5 milyar 700 milyon lira olarak hesaplanırken, gider bütçesi 5 milyar 950 milyon lira olarak belirlendi. Net 250 milyon lira borçlanma ile de bütçe denkliği sağlandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Tuzla Belediyesi AK Parti Ali Eren Bingöl Tuzla

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı

 Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi

Polis savcıya tehdidi affetmedi, hepsini enseledi
Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bosna Hersek Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TFF Youtube CANLI izle! TFF 2. Lig, TFF 3. Lig,Amatör BAL Ligi maçları CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki! Türkiye Karadağ CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye Karadağ maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-KARADAĞ) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki E-Nabız satıldı mı? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? İsmail Yüksek neden yok? İsmail Yüksek Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ ilk 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Mert Günok neden yok? Mert Günok Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor? 12-13 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.