Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Diren, Bakan Memişoğlu'nu Ziyaret Etti

Güncelleme:
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile sağlık alanındaki gelişmeler ve ekonomi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu, Bakanlık'taki makamında ziyaret etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek sağlık alanındaki gelişmeler ve ülkemiz ekonomisine yansımalarını değerlendirdik. Sağlıkta inovasyon ve dijital dönüşüm, demografik dönüşüm, tamamlayıcı koruyucu sağlık politikaları ve kamu-özel iş birliği konuları hakkında görüşlerimizi paylaştık. Temmuz ayında yayınladığımız 'Yaşlılık Politikaları Araştırması: Demografik Dönüşüm ve İhtiyaçlar' başlıklı raporumuza ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Memişoğlu'na teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalga da çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Ünlü ismi kovdular! Tamı tamına 28 milyon Euro tazminat ödeyecekler