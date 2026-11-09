TÜSİAD Başkanı Diren, COP31'de çiftçi gelirlerindeki erimeye dikkat çekti

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Antalya'da başlayan COP31 kapsamında iklim krizinin tarımsal üretim ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Artan sıcaklıklar ve aşırı hava olaylarının tarımsal verimi tehdit ettiğini belirten Diren, Türkiye'de yaşanan krizin gıda enflasyonunu artırarak ekonomik ve toplumsal refahı olumsuz etkilediğini belirterek, "Kırsalda yaşlanan nüfus ve eriyen çiftçi gelirleri en az kuraklık kadar büyük bir beka sorunu" ifadelerini kullandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya'da başlayan 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ilişkin açıklamalarda bulundu. Diren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl ülkemizin ev sahipliğinde ve başkanlığında düzenlenen COP31, bugün Antalya'da başladı. 20 Kasım'a kadar sürecek COP31'de Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir sorumluluk üstleniyor. TÜSİAD olarak, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla düzenlediğimiz yan etkinlikler ve temaslarımızla iş dünyasının önceliklerini ve çözüm önerilerini bu sürece taşıyoruz. Konferansın ilk gününün teması "Gıda, Tarım ve Sağlık". İklim şoklarının en sert hissedildiği alanların başında tarım geliyor. Bugün dünya genelinde artan sıcaklıklar ve aşırı hava olayları tarımsal verimi tehdit ediyor; küresel gıda arz güvenliği tarihin en ciddi sınavlarından birini veriyor.

Ülkemizde bu kriz hem doğaya hem de gıda enflasyonu üzerinden doğrudan ekonomimize ve toplumsal refahımıza ciddi zararlar veriyor. Tarımı, iklim krizinin kurbanı olmaktan çıkarıp çözümün merkezine yerleştirmek zorundayız. Bunun için ezberleri bozan bir dönüşüme ihtiyacımız var: Suyu sınırsız bir kaynak gibi tüketen alışkanlıkları geride bırakıp her bir havzamızı su varlığına ve toprak yapısına göre bilimsel olarak planlamalıyız. Akıllı tarım teknolojilerini ve döngüsel uygulamaları hızla sahaya indirirken; küçük üreticiyi koruyan, tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayan profesyonel ve şeffaf bir kooperatifçilik modelini inşa etmeliyiz.

Ancak en ileri teknolojileri veya en doğru planlamaları devreye alsak dahi üreticimizi toprağa küstürürsek gıda güvenliğimizi koruyamayız. Kırsalda yaşlanan nüfus ve eriyen çiftçi gelirleri en az kuraklık kadar büyük bir beka sorunu. Tarımı belirsizlikle anılan bir uğraş olmaktan çıkarıp kadınların ve gençlerin finansmana erişebildiği, yeşil beceriler ve teknoloji girişimciliğiyle geleceğini kurduğu yüksek katma değerli bir sektöre dönüştürmeliyiz. Türkiye'nin gıda egemenliği ve ekonomik dayanıklılığı ancak üreticisini merkeze alan bu bütüncül vizyonla mümkün."

Kaynak: ANKA