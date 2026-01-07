Haberler

Samsun'da sağlık sanayisine yönelik yatırımlar değerlendirildi

Samsun'da sağlık sanayisine yönelik yatırımlar değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, sağlık üretiminin artırılması ve Türk firmalarının ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Samsun'da yapılan toplantıda, 'üreten sağlık seferberliği' ile sağlık sanayisinin kurulması hedeflerine değindi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, "Amacımız, ülkemizde sağlık üretiminin artması ve Türk firmalarının ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer almasıdır." dedi.

Kervan, Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) üyeleriyle bir araya geldi.

Kervan, toplantının ardından AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır "üreten sağlık seferberliği" yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde ulaştığı kaliteyi dünyaya kanıtladığını vurgulayan Kervan, "Bunun yanında üreten sağlık anlayışıyla savunma sanayisinde elde edilen başarıyı, sağlık sanayisine de taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sağlık sanayisinin kurulmasına yönelik ilk adımları Samsun'dan başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Samsun'un sağlık üretimi açısından kritik bir merkez olduğuna dikkati çeken Kervan, şöyle devam etti:

"Amacımız, ülkemizde sağlık üretiminin artması ve Türk firmalarının ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer almasıdır. Bu doğrultuda üniversitelerimizin AR-GE ekiplerini, sağlık çalışanlarımızın sahadaki fikir ve tecrübelerini üreticilerle bir araya getirerek dünya ile rekabet edebilecek üst düzey ürünler üretmeyi amaçlıyoruz. Samsun'da 50 yıla yakın süredir üretim yapan firmalar bulunuyor. Bu firmalara uluslararası rekabete uygun ürünler geliştirebilmeleri için nasıl destek sağlayabileceğimizi, bu süreci nasıl projelendirebileceğimizi ve fikirden ürüne giden aşamada neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz."

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile sağlık kümelenmesinde yer alan sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Kervan, gelecek yıllarda Samsun'dan çıkan yerli ve milli sağlık ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer bulacağına inandığını dile getirdi.

TÜSEB heyeti, toplantı öncesinde Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan medikal yatırımlara yönelik fabrika alanları ile cerrahi aletler fabrikalarında incelemede bulundu.

Programa TÜSEB Başkan Yardımcısı Murat Sargın, Genel Sekreteri Ahmet Zengin, Yerelleşme ve Proje Geliştirme Daire Başkanı Aziz Küçük, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Zeliha Özdemir Köken ile MEDİKÜM Başkanı Ahmet Alp Doğru da katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var