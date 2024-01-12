Turunç, ekonomik olarak satışa sunulmuyor

ÇUKUROVA bölgesinde yol kenarlarında ekilen ve çevreye yaydığı mis kokusuyla baharın müjdecisi sayılan turunç, acı ve ekşimsi tadı nedeniyle ekonomik olarak satışa sunulmuyor. Son yıllarda salatalarda limona alternatif olarak kullanılan turunç, esnaf tarafından yol kenarında toplanıp, talep eden müşterilerin masalarına getiriliyor.

Adana, Hatay ve Mersin'de neredeyse her ana caddenin refüjlerinde yer alan turunç, kimileri tarafından toplanıp reçele dönüştürülüyor kimileri tarafından da evlerde tüketiliyor. Parayla satılmayan turunç, son yıllarda salatalarda limona alternatif olarak kullanılıyor, esnaf tarafından yol kenarında toplanıp, talep eden müşterilerin masalarına getiriliyor. Acı ve ekşimsi bir tadı olan turunç, çevreye yaydığı mis kokusuyla da baharın müjdecisi sayılıyor.

Yol kenarında turunç toplayan Emre Akbaş, "Turuncu manavlarda, marketlerde tezgahlarda bulamazsınız. Kentin hemen hemen her evde yetişen bir narenciye türüdür. Limona benzeyen bir tat. Yemeklere, çaya ayrı bir lezzet veriyor" dedi.

'ÜZERİNDE DURULMASI GEREKİYOR'

Manav işleten Murat Bozdağ ise Çukurova'da parayla satılmayan tek narenciyenin turunç olduğunu belirterek, "Tezgahlarımızda bulamazsınız. Çok lezzetli, kokusu güzel bir ürün. Ancak tüm caddelerde, evlerin bahçelerinde olan bir ürün olduğun için parayla satılmıyor. Maalesef çoğu da ziyan oluyor. Üzerinde durulması gereken bir narenciye türü" diye konuştu.

Bahçesindeki turunçlardan toplayıp evinde tüketen Zafer Tekeli ise "Her sene bahçemizdeki ağaçlardan turunçları toplayıp taze taze tüketiriz. Limon kadar lezzetli bir ürün. Marketlerde, manavlarda bulamazsınız" ifadelerini kullandı.