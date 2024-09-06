Üye Girişi
Haberler

TÜRMOB Hazine ve Maliye Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Hazine ve Maliye Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 'Geçici vergi beyannamelerine düzeltme zorunluluğu getirilmesi başlı başına hukuksuzluktur' dedi.

(ANKARA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Geçici vergi beyannamelerine düzeltme zorunluluğu getirilmesi başlı başına hukuksuzluktur" dedi.

Vergi Usul Kanunu tebliğinin iptali için Danıştay'a başvuran TÜRMOB yöneticileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protestoda bulundu. Bakanlığa siyah çelenk bırakan müşavirlere, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ve Antalya Milletvekili Mustafa Erdem de destek verdi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, siyah çelenk bırakmadan önce basın açıklaması yaptı. 563 numaralı tebliğde muhasebe ve vergi sistemine ciddi zarar verecek hükümler bulunduğunu söyleyen Kartaloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in randevu taleplerini reddetiğini aktardı.

Kartaloğlu, şunları söyledi:

"Bugün sırtımızdaki yük artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Ölçüsüz iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, mali müşavirlerin iş yaşam dengesini olumsuz etkilemenin ötesine geçmiş ve meslektaşlarımızın insani yaşam hakkını ellerinden almaya başlamıştır. Meslek camiamız sürekli, kronik hastalıklar, ani ölümler ve maalesef intihar haberleriyle sarsılmaktadır. Bakanlığımızın kendisine iletilen sorunlara ve çözüm önerilerine artık kulak tıkamaması, ticari ve ekonomik hayatın erken risk uyarı mekanizması olan mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin sorunlarını bir an evvel çözmeye odaklanması gerekmektedir."

Verilen beyanname sayısı 1 milyonu geçti

Kartaloğlu, 29 Ağustos'ta 173 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2024 yılı 2'nci Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin üçüncü kez uzatılarak 13 Eylül 2024 tarihi olarak belirlendiğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu açıklamaya istinaden, meslek camiamız, mesleki sorumluluk bilinciyle gecesini gündüzüne katarak 1 milyondan fazla beyannamenin süresinde verilmesini sağlamıştır. Bu tebliğ ile adeta enflasyon düzeltmesinin de düzeltmesi istenilmektedir. Anılan tebliğin 4. maddesi ile getirilen düzeltme zorunluluğunun hiçbir suretle kabulü mümkün bulunmamaktadır. Tebliğle vergi matrahını değiştirecek düzenlemeler yapılması, Kanunda sayılanlar dışında indirim ve istisnalar yaratılması, geçmişe etkili düzenlemeler ile mükelleflerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması, hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edilmesi, defter kayıtları ile beyannamenin bağının koparılması, suç ve cezada kanunilik ilkesi hiçe sayılarak ceza tehdidinde bulunulması tamamen hukuka aykırıdır"

TÜRMOB üyeleri, açıklamanın ardından Bakanlığın önüne siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Güncel

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde

 Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

Gelen ihbar üzerine ekipler Eğertutmaz Deresi'ne yoğunlaştı
İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ İstanbul su kesintisi! 7-8 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Narin bulundu mu, Narin ne zaman kaybolmuştu? Narin nerede aranıyor? Galler nerede, Avrupa'da mı? Galler ülkesi nüfusu ne kadar? Galler hangi ülke? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Eylül Bornova, Konak, Bergama su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kötü Kan yeni ölüm fragmanı izleme linki var mı? Kötü Kan gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kötü Kan uyarlama mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 7-8 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title