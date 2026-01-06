Türmob'dan Esnaf Odalarına Muhasebe Yetkisi Verilmesine Tepki... İrfan Yıldız: "Muhasebe Yapmak, Beyanname Göndermek Mali Müşavirlerin İşidir"

Haber: Hilal ACAR Görüntü: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), esnaf odalarına muhasebe yetkisi veren 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği'ne tepki gösterdi. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, "Unutulmamalıdır ki muhasebe yapmak ve beyanname göndermek serbest muhasebeci mali müşavirlerin, tasdik yapmak da yeminli mali müşavirlerin işidir. Bu fonksiyonların liyakatsiz ellere bırakılması da yetkilerin birbirine karıştırılması da yanlıştır. Herkes kendi işini yapmalıdır" dedi.

TÜRMOB, Kurul Üyeleri ve 85 Oda Başkanı'nın katılımıyla Genel Merkez önünde açıklama yaptı. Açıklamadan önce Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirten Yıldız, "Bugün burada, mali müşavirlik mesleğine yönelik yapılan yetki gasbı niteliği taşıyan ve vergi güvenliğini tehdit eden düzenlemelere karşı tepkimizi göstermek için bulunuyoruz" dedi.

"Vergide adalet ancak mali müşavirlerin katkısıyla mümkündür, Esnaf Odalarının eline bırakılamaz"

Mali müşavirlik mesleğinin "kabul edilemez hukuksuz düzenlemeler"le karşı karşıya olduğunu söyleyen Yıldız, şunları söyledi:

"Vergi sisteminin temel taşı olan mesleğimiz; gelir yetersizliği, yetki gasbı, hukuka aykırı düzenlemeler ve ekonomik külfetlerle bunalmış durumdadır. Muhasebe, denetim, finansal raporlama ve vergi beyanı bir bütündür. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bu alanlar; Anayasa'nın 135'inci maddesi, 3568 sayılı Kanun, vergi kanunları ve Türk Ticaret Kanunu'yla serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin yetki ve uzmanlık alanları olarak öngörülmüştür. Bir meslek mensubunun yetiştirilmesi, çağdaş ülkelerde olduğu gibi büyük maliyetleri, uzun yılları, eğitimleri, sınavları, stajları, ve tecrübe edinmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle; mesleki yetkinliği olmayan bazı esnaf odalarına muhasebe yapma ve beyanname verme yetkisi verilmesi; vergide eşitliği bozar, kayıt dışılığı artırır, kamu gelirlerini azaltır, akademik meslek olan muhasebe disiplinini bozar, sorumluları ve müeyyideleri belirsizleştirir, vergi sistemini zayıflatır, bu düzenlemede kamu yararı yoktur."

Yıldız, yapılan düzenlemelerin hukuka, akla ve ülke menfaatlerine aykırı olduğunu ifade ederek, "Vergide adalet, şeffaflık ve kayıt dışılıkla mücadele, ancak mali müşavirlerin katkısıyla mümkündür. Muhasebe, defter, beyan ve sorumluluklar bir bütündür. Esnaf odalarının eline bırakılamaz" şeklinde konuştu.

"'Mali Müşavirlik Ruhsatı' kamu personelinin 'Telafi özlük hakkı' olarak görülemez, ulufe olarak dağıtılamaz"

TÜRMOB'un, vergi sisteminde "onarılmaz hasarlar" yaratacak uygulamanın yürürlükten kaldırılmasını talep ettiklerini ve bu uygulamaların son verilmesi için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceğini belirten Yıldız, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Beyanname imzalamak aslında devlet adına bir ön denetimdir. Dolayısıyla istisnasız her mükellefin beyannamesinin bu konuda uzman olan ve mesleki sorumluluğu bulunan mali müşavirler tarafından onaylanması gerekmektedir. Mevzuatla kimi mükelleflerin bu gereklilikten muaf tutulduğu durumlar mevcuttur. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ve kamu gelirlerinin arttırılması için mevzuatta yer alan bu istisnaların kaldırılması ve tüm mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatması ve onaylatması şartı getirilmelidir. Unutulmamalıdır ki muhasebe yapmak ve beyanname göndermek serbest muhasebeci mali müşavirlerin, tasdik yapmak da yeminli mali müşavirlerin işidir. Bu fonksiyonların liyakatsiz ellere bırakılması da yetkilerin birbirine karıştırılması da yanlıştır. Herkes kendi işini yapmalıdır."

Bazı grupların "sınavsız ruhsat" talep ettiğini ifade eden Yıldız, "Uluslararası gereklilikler yerine getirilmeden kimseye ruhsat verilemez. Bugün kamuda görev yapan müfettiş ve uzmanların maaşlarının yetersiz olduğu ve arttırılması gerektiği açıktır. Ancak bu yapılamıyor diye 'Mali Müşavirlik Ruhsatı' kamu personelinin 'telafi özlük hakkı' olarak görülemez. Ulufe olarak dağıtılamaz" dedi.