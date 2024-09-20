Türkşeker 1350 Geçici İşçi Alacağını Duyurdu
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 1350 geçici işçi alımı yapacağını açıkladı. İlan şartları 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak.
TÜRKİYE Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 1350 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fabrikalarımızda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1350 geçici işçi alımına ilişkin ilan şartları 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında 'http://iskur.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır" denildi.