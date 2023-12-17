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Türkoğlu'da Tarihi Eser Operasyonu: 38 Sikke ve 12 Tarihi Obje Ele Geçirildi

17 Aralık 2023 10:26 Güncelleme: 10:28 Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 38 sikke ve 12 tarihi obje ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.