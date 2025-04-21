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Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov, Kazakistan'ı Ziyaret Etti

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov, Kazakistan'ı Ziyaret Etti
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Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kazak-Türkmen stratejik ortaklığının geliştirilmesi ve güncel bölgesel konuların görüşülmesi için Kazakistan'ı ziyaret etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile birlikte Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret eden ikili, tarihi ve kültürel zenginlikleri inceledi.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kazak-Türkmen stratejik ortaklığının geliştirilmesi ve güncel bölgesel konuların görüşülmesi için düzenlenecek gayriresmi toplantıya katılmak üzere Kazakistan'ı ziyaret etti.???????

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gayriresmi toplantı için ülkeye gelen Berdimuhamedov'u Türkistan Havalimanı'nda karşıladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov, ilk önce Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti.

Tokayev ve Berdimuhamedov, Türk dünyasının manevi lideri Yesevi'yi dua ile yad etti. Ardından aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve etrafında yürütülen restorasyon ve araştırma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkistan'ı gezen Tokayev ve Berdimuhamedov, burada kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı mekanları ziyaret etti.

Tokayev ve Berdimuhamedov, yarın Türkistan'da Kazak-Türkmen stratejik ortaklığının geliştirilmesi ve güncel bölgesel konuları görüşmek için gayriresmi toplantı yapacak.

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Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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