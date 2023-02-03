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Türkmenistan'dan Özbekistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz desteği

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Türkmenistan'dan Özbekistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz desteği

Türkmenistan, kardeşlik ve komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla Özbekistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) desteğinde bulunacak.

Türkmenistan, kardeşlik ve komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla Özbekistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) desteğinde bulunacak.

Türkmenistan Altın Asır Televizyon kanalının haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan'a LNG yardımını öngören kararnameyi imzaladı.

Berdimuhamedov, devlet kurumu "Türkmengaz"a talimat verdi.

Türkmenistan yönetiminin, "Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki kardeşlik ve komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve Özbekistan'a kardeşlik desteğini sağlamak amacıyla" sıvılaştırılmış doğal gaz verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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