Türkmenistan'da LLDC Ülkeleri Toplantısı Yapıldı

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. toplantısı kapsamındaki oturumda, LLDC ülkelerinin kalkınma ihtiyaçları ve yaşadıkları zorluklar ele alındı.

Avaza'daki BM oturumuna, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı??????? Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima katıldı.

Toplantıda, LLDC ülkelerinin özel kalkınma ihtiyaçları ve bu süreçlerde yaşadıkları zorluklar tartışıldı.

Bakan Meredov, buradaki konuşmasında bir LLDC ülkesi olarak yaşadıkları zorlukları anladıklarını belirterek, Avaza Programı'nın bu zorlukların aşılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

BM'nin bu konudaki önemine değinen Meredov, sürdürülebilir kalkınmanın evrensel bir hedef olduğunu kaydetti.

BM Yüksek Temsilcisi Fatima da, LLDC ülkeleri için yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayarak Avaza Programı'nın kendileri için bir yol haritası işlevi gördüğünü belirtti.

Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı

BM'ye göre, LLDC ülkeleri denize doğrudan sınırları olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşarken bu ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada engellerle karşılaşıyor.

Toplantı, bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıklar kurma fırsatı sunarak, yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılmasını hedefliyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor.

Türkmenistan'daki LLDC toplantısı, 8 Ağustos'ta sona erecek.