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Türkmenistan'da bağımsızlık bayramı öncesinde fuar düzenlendi

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Türkmenistan'da bağımsızlığın 31. yıl dönümü kutlamaları öncesinde fuar düzenlendi.

Türkmenistan'da bağımsızlığın 31. yıl dönümü kutlamaları öncesinde fuar düzenlendi.

Başkent Aşkabat'taki Ticaret ve Sanayi Odası Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına hükümet üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ticaret, Tekstil Endüstrisi ve Girişimcilikten Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batir Atdayev, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un katılımcılara mesajını okudu.

Berdimuhamedov mesajında katılımcıları ülkenin ekonomideki başarılarını gösteren fuarın açılışı dolayısıyla kutlayarak, bağımsızlık yıllarında Türkmenistan'ın sosyo-ekonomik gelişiminin yüksek seviyelere ulaştığını, bölgesel ve küresel ekonomiye aktif olarak katıldığını ifade etti. Ülkede üretim, bilim ve eğitim, sağlık, kültür ve yaşam amaçlı büyük projelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu kaydeden Berdimuhamedov, bu bağlamda Türkmen topraklarının uluslararası organizasyonların mekanı haline geldiğini vurguladı.

Fuarda Türkmen milli kıyafetlerinin farklı tasarımlarından oluşan moda gösterisi katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Kaynak: AA / Merdan Velhanov - Güncel

Berdimuhamedov Türkmenistan Güncel Haberler

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