Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar ile ikili ilişkileri görüştü

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükelçi Yılmaz, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar'ı ziyaret etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hukuki zemininin ve kurumsal mekanizmalarının güçlendirilmesi, organize sanayi bölgesi (OSB) kurulmasına yönelik çalışmalar ile ticaret hacminin artırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.