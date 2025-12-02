Türkiye ve Pakistan Enerji İşbirliği Gelişiyor

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile bir araya geldi. Görüşmede enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu ve piyasa regülasyonu ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile İslamabad'da bir araya geldiğini bildirdi.

Bayraktar, görüşmede elektrik iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi, enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu ve piyasa regülasyonuna ilişkin başlıkların ele alındığını belirtti.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin son 23 yılda elektrik üretim ve dağıtım altyapısını üç kat büyüttüğünü hatırlatarak, bu süreçte atılan adımları mevkidaşıyla paylaştığını ifade etti. Enerji alanındaki ortak çalışma imkanlarının masaya yatırıldığını kaydeden Bayraktar, iki ülkenin bu işbirliğini daha da geliştirme iradesini karşılıklı olarak ortaya koyduğunu kaydetti.