Türkiye ve Nijerya İkili Ticaretini Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Jumoke Oduwole ile görüşerek ikili ticaret, yatırımlar ve helal akreditasyon konularında işbirliği imkanlarını ele aldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Jumoke Oduwole tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Poroy ile Bakan Oduwole, başkent Abuja'daki Bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasında ikili ticaretin ve yatırımların artırılması ile helal akreditasyon ve standardizasyon alanlarında işbirliğini geliştirme imkanları ele alındı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
