Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Maliye Bakanı Edun'u ziyaret etti

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Poroy ile Edun, başkent Abuja'da Maliye Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ekonomik ve mali işbirliği imkanları ele alındı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırım fırsatlarının geliştirilmesi ve finansal işbirliği alanlarında mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde durulan görüşmede, ekonomik ortaklıkların derinleştirilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Nijerya arasındaki diplomatik ve ekonomik temasların ileriki dönemde artarak sürmesi bekleniyor.