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Bolat ve Kacır, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Seydou ile Görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile Cumhurbaşkanlığında bir araya gelerek ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ortak ekonomik komisyon kurulması kararlaştırıldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığında Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Nijer arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile Cumhurbaşkanlığında görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Nijer arasında artan ikili ticaretin ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Toplantıda iş birliğinde öncelikli sektörler, yasal altyapı ve Nijer'deki potansiyel ortak projeler ele alındı.

Bakan Bolat, Nijer'deki potansiyel iş birliği projelerini birlikte değerlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Görüşme kapsamında, bakanlıklar arasında Ortak Ekonomik ve Ticari Komisyon kurulmasına ilişkin ortak deklarasyonun imzalanacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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