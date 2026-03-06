Haberler

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijer eyaletinin Valisi Bago ile görüştü

Güncelleme:
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya'nın Nijer eyaletinin Valisi Mohammed Umar Bago ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra tarım, ticaret, yatırım ve altyapı alanlarındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya'nın Nijer eyaletinin Valisi Mohammed Umar Bago ile bir araya geldi.

Büyükelçi Poroy ve Vali Bago, Valiliğin başkent Abuja'daki ofisinde görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkiler ile özellikle Nijer eyaleti ile geliştirilebilecek işbirliği imkanları ele alındı.

Tarım, ticaret, yatırım ve altyapı alanlarında işbirliğinin artırılması konularının değerlendirildiği görüşmede, Türk şirketlerinin eyaletteki yatırım fırsatları ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

