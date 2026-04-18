TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Rabadan ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ileriye taşınması ve 2025 yılı için hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Kenia Lopez Rabadan ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında İstanbul'da bir araya geldi.

'HEDEFLENEN TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLAR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Meksika arasında stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkileri daha ileri götürmek için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. G-20 ve MIKTA'da yakın iş birliği içerisinde olunduğunu, bunun artarak sürmesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Türkiye'nin önemli ticaret ortağı Meksika ile 2025 yılı ikili ticaret hacminin 2,6 milyar dolar olduğunu, bunun hedeflenen 5 milyar dolara ulaşması için müşterek çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

'FİLİSTİN'DEKİ İNSANLIK SUÇLARI DÜNYANIN EN BÜYÜK SINAVI'

Meksika'nın Filistin meselesindeki tavrını takdirle karşıladıklarını dile getiren Kurtulmuş, Filistin'deki insanlık suçlarının dünyanın en büyük sınavı olduğunu, Filistin meselesine destek veren hükümetlerin ve halkların kararlılığını şükranla takip ettiklerini belirtti.

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Sokak kedisi, dükkanda asılı haldeki döneri yedi

Yer İstanbul! Dönercide skandal görüntüler
Gülben Ergen'in Türkiye yastayken verdiği röportaja Demet Akalın'dan tepki

Gülben Ergen’in kahkahalarına Demet Akalın’dan ağır gönderme