Bakan Bayraktar, Kktc Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Görüştü

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile İstanbul'da bir araya gelerek Doğu Akdeniz'deki enerji iş birliği ve Ada'nın arz güvenliği konularını ele aldı.

(İSTANBUL) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve heyeti ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Ada'nın arz güvenliğine kadar stratejik öneme sahip konuları değerlendirdik. Yeni dönemde de Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağları, enerji alanındaki somut iş birlikleriyle daha da güçlendirmeye, hak ve menfaatlerimizi birlikte savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

