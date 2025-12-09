Bakan Bayraktar, Kktc Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Görüştü

(İSTANBUL) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve heyeti ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Ada'nın arz güvenliğine kadar stratejik öneme sahip konuları değerlendirdik. Yeni dönemde de Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağları, enerji alanındaki somut iş birlikleriyle daha da güçlendirmeye, hak ve menfaatlerimizi birlikte savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.