Bakan Bolat, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo ile Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile yaptığı görüşmede ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini ile yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konularını ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, Büyükelçi ile görüşmelerinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilere dair gündem maddeleri hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yanı sıra, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, AB çelik önlemleri, yeşil dönüşüm, dijitalleşme konularını da değerlendirdik. Büyükelçi Sayın Manzo ile ayrıca, ev sahipliğimizde gerçekleştirmeyi planladığımız 'Türkiye-İtalya JETCO 3. Dönem Toplantısı' hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. İhracatımızda dördüncü en büyük ticaret partnerimiz olan İtalya ile ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Büyükelçi ile Türkiye–İtalya ekonomik ortaklığını bu çerçevede daha da derinleştirmeye kararlı olduğumuzu teyit ettik."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGülay Kılıçarslan:

Çok güzel habermiş! İtalya ile daha iyi ilişkiler kurmak ne kadar hoş bir gelişme! 40 milyar dolara ulaşmayı başarabilirsek dünya ekonomisinde adımız daha çok duyulacak! Böyle işbirliklerini görmek beni mutlu ediyor!

Haber YorumlarıCem Atakan Şen:

Yine böyle resmi görüşmeler. Bakan mı büyükelçi mi, hep erkekler her şeyi kararlaştırıyor. Neden kadın bakanlar bu önemli görüşmelerde yok? İtalya ile ticaret yapacağız tamam da kararları veren yüzler hep aynı.

Haber YorumlarıGözdem Güler:

Anlaşılan bu görüşme sadece yüzeysel şeyler konuşmak için düzenlenmiş. 40 milyar dolar hedefi güzel ama arkada ne oluyor biliyor musunuz? Gümrük Birliği güncelleme konusu niye bu kadar gizli tutuluyor acaba. Bu tür ziyaretlerde her zaman söylenmeyenler söylenenlerin iki katı oluyor. Birileri bu işin içinden çıkması lazım.

