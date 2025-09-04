Türkiye ve Fas Ticaret İlişkilerini Güçlendiriyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Yatırımdan, Uyumdan ve Kamu Politikalarının Değerlendirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Kerim Zidane ve Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Hejira ile bir araya geldi.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Hejira'nın daveti üzerine beraberindeki heyetle Rabat'a gelen Bakan Yardımcısı Tuzcu, baş başa ve iki ülke bakanlık yetkililerinin katılımıyla düzenlenen heyetler arası toplantılara katıldı.

Görüşmelerde Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç da hazır bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti-Fas Krallığı: Umut Vadeden Ortaklık" temasıyla düzenlenen heyetler arası görüşmede, taraflar ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

Son dönemde sıklaşan karşılıklı temasların iki ülkede de memnuniyetle karşılandığı ve iş birliğinin ortak çıkarlara hizmet edeceği vurgulandı.

Bakan Yardımcısı Hejira, mevkidaşı Tuzcu ile baş başa yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı'nın ziyareti, Türk hükümetinin Fas Krallığı ile daha büyük ve daha kapsamlı iş birliği yapma arzusunun gerçek bir yansımasıdır. Bu ziyaret, haziranda gerçekleştirdiğim ziyaretin devamı niteliğindedir. Amaç, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ilerletmek ve ticari dengede daha fazla eşitlik oluşturmaktır." dedi.

Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu ise, "Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Serbest Ticaret Antlaşması Ortaklık Komitesi toplantısında kararlaştırdığımız yol haritası çerçevesinde bugün yirmi firmamızla birlikte Fas'ı ziyaret ediyoruz. Bugün çok güzel ikili görüşmeler yaptık, yatırım imkanlarını ve ticareti nasıl geliştireceğimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Tuzcu, "Fas'ta yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla 250 firmamızla 20 bin istihdam sağlıyoruz. 2006'da hayata geçen Serbest Ticaret Anlaşması iki ülke için de olumlu sonuçlar verdi. İki başarılı ülke olarak Afrika ve Avrupa'da güçlü ekonomilerimizle yükselen aktörleriz." diye konuştu.

İstanbul'da Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu düzenlenmesi kararlaştırıldı

Bakan Yardımcısı Tuzcu ayrıca Fas Yatırımdan, Uyumdan ve Kamu Politikalarının Değerlendirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Kerim Zidane ile de görüştü.

Görüşmelerde, mevcut iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla İstanbul'da Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, 2006'dan bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın iki ülkenin ortak çıkarlarına uygun şekilde genişletilmesi için 2025 yılı içinde teknik toplantıların yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Tuzcu, Fas'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelerek karşılaştıkları sorunlar ve piyasa tecrübeleri hakkında bilgi aldı.

İkili ticarette rakamlar

Türkiye-Fas ikili ticaret hacmi 2024 yılında 4,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türk firmalarının Fas'ta üstlendikleri projelerin toplam değeri 4,2 milyar dolar olurken, yatırımlarının büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaştı. Fas'ta yaklaşık 250 Türk firması faaliyet gösteriyor ve 20 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Türkiye ile Fas'ın imalat, sanayi, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde çeşitlilik içeren üretim portföyüne sahip olması, Avrupa ve Afrika kıtalarıyla güçlü ilişkiler kurmuş olmaları, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın geleceği açısından önemli avantajlar olarak değerlendiriliyor.