ULUSKON Başkanı Atasoy, Endonezya Büyükelçisi Purnama'yı ziyaret etti

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Endonezya Büyükelçisi ile ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi üzerinde görüştü.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Endonezya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

Toplantıda iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin artırılması, ihracat-ithalat dengesinin geliştirilmesi ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. ULUSKON Başkanı Atasoy, savunma sanayi, sağlık, enerji ve inşaat sektörlerinin iş birliği açısından öne çıktığını belirterek, Türkiye ile Endonezya iş dünyası arasında güçlü bir sinerji oluşabileceğine dikkat çekti. Büyükelçi Purnama ise Endonezya'nın Türkiye ile ekonomik ortaklıklara büyük önem verdiğini vurgulayarak, yeni projelerin desteklenmesi konusunda diplomatik ve kurumsal düzeyde iş birliğinin artırılacağını ifade etti.

ENDONEZYA ZİYARETİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Görüşmede, Nezaket Emine Atasoy'un Endonezya'ya gerçekleştirmesi planlanan resmi ziyaret de gündeme geldi. Büyükelçinin davetiyle hazırlanacak program kapsamında kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri ve yatırım çevreleriyle temaslar yapılması hedefleniyor. Ziyaretin, iki ülke arasında somut ekonomik projelere zemin hazırlaması bekleniyor. Taraflar, ticaret ve yatırım alanlarında ortak çalışma mekanizmaları kurulması konusunda görüş birliğine vardı.

Atasoy, Türkiye-Endonezya hattında güçlü bir ekonomik köprü oluşturmayı hedeflediklerini belirterek "Karşılıklı güven ve ortak vizyonla bu iş birliğini uzun vadeli bir başarıya dönüştüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
