Paris'teki OECD merkezinde COP31 öncelikleri hakkında etkinlik düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın ( Cop31 ) önceliklerine ilişkin etkinlik yapıldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Avustralya'nın OECD Daimi Temsilcisi Stephen Jones, OECD Çevre Direktörü Jaime de Bourbon de Parme, Uluslararası Enerji Ajansı'nda (IEA) Sürdürülebilirlik, Teknoloji ve Öngörüler Direktörü Laura Cozzi'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Altuğ burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avustralya'nın COP31 kapsamında yeni bir işbirliği modeli geliştirdiğini belirtti.

"Sıfır atık ve döngüsel ekonomi, COP31 öncelikleri arasında"

Altuğ, "Bu yeni model, Akdeniz ve Pasifik bölgesini birbirine bağlayarak, diyalog, fikir birliği ve eyleme dayalı yeni çevre diplomasisini başlatıyor." diyerek, COP31'in öncelikleri arasında temiz enerji dönüşümü, düşük karbonlu sanayileşme, iklim değişikliğine dirençli kentler, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği gibi başlıkların yer aldığını kaydetti.

Dünya Liderler Zirvesi'nin 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenleneceğini ve Antalya'ya giden yolun şeffaf, kapsayıcı, çözüm odaklı olması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Altuğ, "Sıfır atık ve döngüsel ekonomi, COP31 öncelikleri arasında ve bu geceki resepsiyonun da bu ruhu yansıtmasını umuyoruz. Gıda kaybını ve israfını azaltma amacıyla hazırlanan sürdürülebilir Türk yemeklerinden oluşan bir seçkiyi sizlere sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Altuğ, bu yemeklerin Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki "Bir Sofrada Miras" temasından esinlendiğini aktararak, Türk mutfağının her bir malzemenin özenle kullanılmasıyla bilindiğini söyledi.

COP31 aracılığıyla iklim konusunda çok taraflı eylem çağrısı

Avustralya'nın OECD Daimi Temsilcisi Jones, COP31 aracılığıyla iklim konusunda çok taraflı eyleme ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Avrupa'da ve Orta Doğu'daki savaşlar bağlamında enerji güvenliğinin bir kez daha ön plana çıktığına işaret eden Jones, yenilenebilir enerjiye dikkati çekti.

Yenilenebilir enerjide üretim maliyetinin düştüğüne işaret eden Jones, şu an Avustralya'da hane içi elektriğin yüzde 50'sinin yenilenebilir enerjiden sağlandığını ve ülke olarak fosil yakıtlara bağımlılığının azaltılması yönünde bir dönüşüm yaşadıklarını anlattı.

"Şu anda içinde bulunduğumuz krizi çözmek için yapısal çözümler bulmak istiyoruz"

IEA Sürdürülebilirlik, Teknoloji ve Öngörüler Direktörü Cozzi ise Türkiye ve Avustralya arasındaki ortaklığa vurgu yaparak, "Bu yeni çok taraflı dünyaya öncülük edip yol gösterdiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir enerji krizinden geçilmekte olduğunu aktaran Cozzi, IEA Başkanı Fatih Birol'un Türkiye ve Avustralya'ya yaptığı ziyaretler sırasında hem bu enerji krizini hem de COP31'i görüştüğünü belirtti.

Cozzi, bu iki konunun da artık birlikte ele alınabileceğini dile getirerek, "Şu anda içinde bulunduğumuz krizi çözmek için yapısal çözümler bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Paris'te IEA'nın 30 Nisan'da "Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları"nın ilk oturumunu düzenlediğini hatırlatan Cozzi, söz konusu oturumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un Türkiye'nin öncelikleri hakkında önemli bir konuşma yaptığını ifade etti.

"OECD ve IEA'den daha iyi bir aile yok"

OECD Çevre Direktörü de Bourbon de Parme de, Türkiye ile işbirliği içinde COP31'in yürütülecek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

COP31'in desteklenmesi konusunda "OECD ve IEA'den daha iyi bir aile yok" diyen de Bourbon de Parme, iklim değişikliği ile mücadelede Paris Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı.

De Bourbon de Parme, Paris Anlaşması'na taraf olan devletlerin iklim krizi ile mücadele konusunda belirlediği sera gazı emisyonunu azaltma hedeflerini içeren Ulusal Katkı Beyanlarından sonuç aldıklarını, ülkelerin sera gazını azaltmaya yönelik yatırım ve uygulama planlarıyla iyi sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

De Bourbon de Parme, Ulusal Katkı Beyanlarının uygulanması için ülkelere ekonomik yol haritaları konusunda katkı sağladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla davetlilere sıfır atık konseptinden ilhamla hazırlanan Türk Mutfağı lezzetleri ikram edildi.