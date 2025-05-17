Türkiye, Uluslararası Keskin Nişancı Yarışmasında Ödül Kazandı

Türkiye, Uluslararası Keskin Nişancı Yarışmasında Ödül Kazandı
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5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Türkiye, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1. ve 2. olarak, Özel Kuvvetler Komutanlığı Timi ile 3. oldu. Yarışmaya 18 ülkeden toplam 26 keskin nişancı timi katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan iki timin 1'inci ve 2'nci, Özel Kuvvetler Komutanlığı Timi'nin 3'üncü olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması, Isparta Eğirdir'deki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya, Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri katıldı. Ayrıca Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan da gözlemciler müsabakayı takip etti. Toplam 18 ülkeden, 26 keskin nişancı timinin yer aldığı yarışmada Türkiye'yi; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 2 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 tim olmak üzere toplam 8 keskin nişancı timi temsil etti.

Yarışmada; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki timi 1'inci ve 2'nci, Özel Kuvvetler Komutanlığı Timi de 3'üncü oldu. Yarışmaya katılan ülkeler keskin nişancı timlerinin aldıkları puanlara uygun olarak madalya ile ödüllendirildi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalya kazanırken, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalyayı hak etti. Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk ise bronz madalya kazandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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