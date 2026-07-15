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Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Parlamentosunun Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamasını değerlendirdi Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Parlamentosu'nun Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamasını, savaş koşullarına rağmen ikili ilişkilerin geliştiğinin somut göstergesi olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısının kabul edilmesine ilişkin, "Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ukrayna'yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısının, Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda dün kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin onay sürecini daha önce tamamladığı anlaşmanın yürürlüğe girmesinin, 2011'de tesis edilen Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığında önemli bir dönüm noktası teşkil edeceği, ticari ve ekonomik bağları güçlendireceği ve yatırım alanındaki işbirliği imkanlarını artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ukrayna'yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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