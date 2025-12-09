Bakan Uraloğlu: Son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inciyiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında otoyol uzunluğunda Avrupa'da 6'ncı sıradayız; ama son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inciyiz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen '9'uncu Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "Son 23 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık 180 milyar dolarını kara yollarına harcadık. 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 30 bin 14 kilometreye çıkardık. 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağımızı 32 bin 708 kilometreye yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 838 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise 813 kilometreye yükselttik. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu da 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında otoyol uzunluğunda Avrupa'da 6'ncı sıradayız ama son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inciyiz" dedi.

'ULAŞIM ALTYAPISININ DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 2028 yılı sonunda bölünmüş yol uzunluğunu 31 bin 250 kilometreye, otoyol uzunluğunu da 4 bin 330 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Bakanlık olarak ulaştırma altyapısında ömür döngüsü maliyetini azaltmayı, uzun ömürlü yollar inşa etmeyi ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi temel öncelik haline getirdik. Bu doğrultudaki standartlarımızla sürdürülebilir ve dirençli inşaat tekniklerini ve yenilikçi malzemeleri destekliyoruz. Bu yaklaşımla, ekonomik verimliliği sağlarken Türkiye'nin ulaşım altyapısının dayanıklılığını da artırıyoruz. Türkiye'nin '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefi doğrultusunda, üretim ve uygulamalarda enerji verimliliğini artıracak enerji yönetim sistemlerinin sektörde yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Üretim tesislerinde, akıllı enerji yönetimi ve otomasyon gibi düşük karbonlu üretim tekniklerini teşvik ederken, asfalt üretiminde enerji tasarrufu sağlayan emisyonları azaltan ılık karışımın yaygınlaşmasını destekliyoruz" diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMA BÜYÜK FIRSATTIR'

Bakan Uraloğlu, ayrıca, "Biliyoruz ki sürdürülebilir ulaştırma, yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda teknolojik yenilikler, ekonomik verimlilik ve uluslararası rekabet açısından büyük bir fırsattır. Asfalt üretim sektörü; üreticileri, yüklenicileri, tedarikçileri, akademisi ve kamu kurumlarıyla birlikte bu dönüşümde kilit bir rol oynamaktadır. Bugün burada ortaya koyduğumuz ortak vizyon ile sektörümüzü yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getireceğiz. Bugüne kadar sizlerle birlikte kara yolu üstyapılarının performansı ve ömrünü artırırken, iklim değişikliği etkisinin sınırlandırılması, trafik güvenliğinin iyileştirilmesi ile çevre kirliliği ve gürültüyü azaltmaya yönelik önemli kazanımlar elde ettik. Bu noktada bu kazanımlardan gelen tecrübelerin paylaşılması, teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni bulguların ortaya konulması ve karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması açısından bu sempozyumu çok değerli bir platform olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.