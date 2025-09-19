Türkiye'nin Turcorn 100 Programı ile Girişimciler Yurt Dışına Açılıyor

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Entertech ve İstanbul Teknokent arasında imzalanan "Turcorn 100 Programı Partner İş Birliği Protokolü" ile programa dahil girişimciler, yurt dışı ofisleri toplantı yapmak ve çalışma için kullanabilecek.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, anlaşmanın imza töreninde yaptığı konuşmada, hedeflerinin Türkiye'nin Turcorn sayısını 2030'a kadar 100'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Bir Teknogirişim'in Turcorn olmasının yolunun küreselleşmeden geçtiğine işaret eden Uzun, şunları kaydetti:

"Hem uluslararası işbirlikleri yapmaları hem de oralarda müşteri edinebilmeleri için programımız kapsamında bazı açılımlar yapmaktayız. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı destekleriyle uluslararası girişimcilikle alakalı önemli etkinliklerin tamamına katılma kararı aldık. Bunu Vivatech ile Paris'te başlattık. Şimdi önümüzdeki ay GITEX için Dubai'ye gidiyoruz. Sonrasında Web Summit ve ardından Leap 2025'e katılacağız. Son olarak aralık ayında bizim düzenlediğimiz Take Off etkinliğiyle Turcorn'larımızı 'Turcorn Lounge' konseptiyle uluslararası pazarlarla buluşturacağız. Bu küreselleşme adına attığımız adımlardan biri."

"Ofislerinin kullanımını Turcorn'larımıza açıyoruz"

Uzun, öte yandan Londra'da bir hızlandırma programı başlattıklarını hatırlatarak, orada Turcorn'lara hem hızlandırma programı kapsamında eğitim verdiklerini hem de onları Birleşik Krallık'taki yatırım ekosistemiyle bir araya getirdiklerini söyledi.

Buna da diğer ülkelerle devam edeceklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, Entertech ve Bahçeşehir Üniversitemiz ile yaptığımız imza törenimizde, bu 3 kuruluşumuzun yurt dışında halihazırda, faal durumda olan ofislerinin kullanımını Turcorn'larımıza açıyoruz. Bu imza töreniyle beraber artık Turcorn 100 programına dahil olan Tekno girişimlerimiz, yurt dışı ofislerinde gittikleri bölgelerde toplantı yapma maksatlı veya çalışma maksatlı bu alanları kullanabilecek. Ülkemizdeki birlikte çalışma alanlarını da bu halkaya dahil etmeye çalışıyoruz. Yurt dışı açılımını da bugünkü imza töreniyle başlatıp daha da yaygınlaştıracağız. Bu imzayla beraber Londra'yı, Dubai'yi, Amsterdam'ı, Brüksel'i kapsama almış durumdayız. İnşallah tüm dünyayı Turcorn 100 alanı ilan edeceğiz ve 2030 hedefimize her geçen gün daha da yaklaşacağız."

Türkiye'deki oyun girişimcisinin ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişim hızlanacak

Teknopark AŞ Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip de Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark olarak girişimcileri bakanlığın stratejileri doğrultusunda yurt dışına açmak için yoğun bir faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Gerek yatırım almaları gerekse ülke pazarında satış yaparak ülkeye para kazandırmaları açısından hem Dubai'de hem Londra'da girişimcileri desteklediklerinin altını çizen Garip, "Bu imza töreniyle de Turcorn 100 programının bir partneri olarak Milli Teknoloji Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde bu hizmete yeni bir halka daha dahil etmiş olacağız. Girişimcilerimizi daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Umarım ülkemiz için güzel işleri birlikte yaparız." diye konuştu.

Entertech İstanbul Teknokent AŞ Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu ise İstanbul Teknokent olarak girişimcileri yurt dışında finansmana erişim, yatırımcı ve müşteri bulması için bugüne kadar desteklediklerini anlattı.

Daha önce Almanya, İngiltere ve Finlandiya'ya hızlandırma programları yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, Türkiye'de belli aşamaya gelmiş, ürünü üretmiş, yurt içine açılmak ve müşteri bulmak isteyen firmaları oraya taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Kasapoğlu, ilk ofislerini de geçen kasımda Amsterdam'da açtıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Milli Teknoloji Hamlesi Genel Müdürlüğümüzle beraber bu ofisimizi hızla büyüteceğiz. Yeni Turcorn adaylarını çıkartacağız. Türkiye oyun kümelenmesi diye bir kümelenme kurduk. Bu kapsamda yaklaşık işte 3 Teknokent var. Bu kümelenmeyle Türkiye'deki oyun girişimcisinin ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişimi hızlandıracağız. Amsterdam'daki ofisimiz de buranın merkezi olacak. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da üniversite olarak bu tür işbirliklerine çok önem verdiklerini belirterek, "Bu işbirliğinin çok kısa sürede gelişerek başka alanlara da yayılacağını düşünüyorum."