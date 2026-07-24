Türkiye'nin ticaret diplomasisi ordusu 235 müşavirle görev yapıyor

Türkiye, küresel ticarette pazar çeşitliliğini artırmak ve yeni ihracat rekorlarına imza atmak amacıyla yurt dışı teşkilatını güçlendirirken 115 ülkede görev yapan 235 ticaret müşaviri ve ataşesiyle "ticaret diplomasisi" faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin küresel ticarette pazar payını genişletmek ve yeni ihracat hedeflerine ulaşmak amacıyla oluşturduğu "ticaret diplomasisi ordusu", dünya genelinde geniş bir coğrafyada faaliyetlerini yürütüyor.

Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri, 115 ülkede ve 170 merkezde hizmet veriyor. Söz konusu 170 merkezin 3'ünü daimi temsilcilikler oluştururken, sahada aktif olarak görev yapan ticaret müşaviri ve ataşesi sayısı 235'e ulaştı.

Yurt dışı teşkilatının coğrafi bölgelere göre dağılımı

Ticaret elçilerinin en yoğun olarak görevlendirildiği bölge, Türkiye'nin geleneksel olarak en büyük ticaret ortağı durumundaki Avrupa oldu. Yurt dışı kadrosunun yüzde 34'ünün konuşlandığı Avrupa kıtasında, 35 ülkede, 55 merkezde 80 temsilci görev icra ediyor.

Yurt dışı teşkilatının coğrafi bölgelere göre dağılımında Avrupa'yı yüzde 16 payla 16 ülke ve 26 merkezde 38 temsilcinin bulunduğu Asya Pasifik, yüzde 13 payla 12 ülke ve 21 merkezde 32 temsilcinin görev yaptığı Orta Doğu izledi.

Sahra Altı Afrika yüzde 12 payla 26 ülke, 26 merkez ve 28 temsilciyle, Orta Asya ve Güney Kafkasya yüzde 9 payla 8 ülke, 13 merkez ve 21 temsilciyle, Kuzey Amerika yüzde 6 payla 2 ülke, 10 merkez ve 14 temsilciyle, Güney Amerika yüzde 5 payla 10 ülke, 10 merkez ve 11 temsilciyle, Kuzey Afrika yüzde 4 payla 5 ülke, 7 merkez ve 9 temsilciyle, Avustralya ise yüzde 1 payla 1 ülke, 2 merkez ve 2 temsilciyle listede yer alıyor.

Uzak Ülkeler Stratejisi'ne destek sağlanıyor

Küresel düzeyde faal olan bu geniş temsilcilik ağı, Türkiye'nin yürüttüğü "Uzak Ülkeler Stratejisi" ve pazar çeşitlendirme hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor.

Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'ini ve küresel ticaretin yüzde 75'ini temsil eden G20 ülkeleri başta olmak üzere, gelişmekte olan ve uzak coğrafyalardaki pazarlarda görev yapan ticaret müşavirleri, Türk ihracatçılarının uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine entegre olmasında ve yerel pazar engellerinin aşılmasında kritik bir köprü görevi üstleniyor.

Kaynak: AA